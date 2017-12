Több pénz, több bosszúság, ezért nem is kell abból olyan sok - állítja Jack Ma, az Alibaba vezére, egyben Kína harmadik, és a világ egyik leggazdagabb embere. Ahogy az AsiaTimes megírta, az egykori nyelvtanár egy vállalkozói konferencián fejtette ki nézeteit arról, mennyi is legyen az annyi havonta, hogy az ember megkímélje magát az idegeskedéstől.

Ahogy az Origo megírta, Jack Ma minden valószínűség szerint, valóban különleges figura lehet, és nem csak népszerűséghajhászás miatt vállal be dolgozói előtt excentrikus zenés-táncos produkciókat. Legújabb nyilatkozatából az is kiderül, mekkora az a havi jövedelemszint, amely valamiféle ideális boldogságszinten tarthatja az embert.

A középosztályra érdemes figyelni

Minden létező gazdasági jelentés és sajtóbeszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy az Alibaba, a világ egyik vezető online piactere, idén is döbbenetes erősödést produkált. A milliárdos profitrekordot döntő cég első embere sem áll rosszul. Azt, hogy a világ leggazdagabb embereinek rangsorában pontosan hányadik helyen áll, a módszertan és az időpont is befolyásolja. Mindenesetre a Forbes november végén közel 40 milliárd dollárra taksálta vagyonát, amivel Kína harmadik leggazdagabbika most.

Ha pedig ez így áll, akkor Jack Ma nem nevezheti magát boldognak.

Szerinte ugyanis - és itt fontos aláhúzni, hogy Ma a kínai emberekre gondolt - azok a legboldogabbak, akik havi nettó jövedelme 20 ezer és 40 ezer jüan közé esik, valamint vagyonuk nem haladja meg a 10 millió jüant.

Forintban ez közel 800 ezer és 1,6 millió forint közötti sávot jelent, tartalékként pedig szerény, 400 millió forintos malacperselyről beszélhetünk az Alibaba vezére szerint.

Jack Ma úgy gondolja, ezek a jövedelmi viszonyok a középosztályt jellemzik, így akik ekkora pénzeket keresnek, azok szerinte boldogok lehetnek.

Az ideológiai háttér

Jack Ma nem fukarkodott a magyarázattal sem, és komplett elméletet vázolt fel állításának alátámasztására. Szerinte, amíg az embernek nincs - jüanban kifejezett - néhány milliója, addig nincs gond.

A bajok akkor kezdődhetnek, amikor összejön az első 10 millió. Ekkor ugyanis már be kell fektetni a pénzt. Ingatlanba, vállalkozásokba, alapokba, értékpapírokba, mikor mibe, ami szerinte egy csomó vesződséggel jár. Ha pedig megvan a 20 millió is, az Jack Ma szerint még egyszer annyival.

Az Alibaba első embere azt is elmondta, számára nem olyan fontos a pénz, hiszen ideje sincs arra, hogy elköltse azt, amit keresett.Beszélt arról is, különösen nagy kihívásnak érzi, hogy értelmesen használja fel a pénzét, véleménye szerint ugyanis ő maga nem igazán ért ehhez.

Az internetes fórumokon természetesen nem hagyták szó nélkül Ma nyilatkozatát. Rengetegen szóltak hozzá, akik állításuk szerint havi néhány ezer jüant keresnek, és jelzésük szerint felfogni sem tudják, milyen lehet akkora összegeket költeni vagy félretenni, mint amekkorákról Ma beszél. Sokan azt is írták, ők tudnának annyi pénzzel is boldogok lenni, mint amennyi Jack Ma-nak van.