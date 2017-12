Sötétzöld színű, hagyományos félliteres üvegből töltötték ki egy tengeri ételekre specializálódott pekingi vendéglőben az utolsó adagot Észak-Korea egyik söréből. A Taedonggang Beer névre keresztelt ital valószínűleg a világ egyik legnehezebben beszerezhető söre most, hogy a szankciók mind jobban szorongatják Észak-Koreát. A szénimport után ugyanis a sörimportot is fel kellett függesztenie Kínának.

Idén júniusban palackozták azt az üveg sört, melyet november utolsó éjszakáján töltöttek ki egy vendégnek egy pekingi étteremben - írja a CNBC. A nemzetközi közösség nyomása egyre nagyobb a fenyegető rakétakísérleteket folytató és nyilatkozatokat tevő Észak-Koreán, és Kína sem húzhatta tovább a szankciók rá eső részének betartását.

Egy ideig biztosan nem jön több sör a latorállamból.

A fő partner nem vásárolhat

Észak-Korea legfontosabb kereskedelmi partnere Kína, forgalmának 80 százalékát vele bonyolítja Kim Dzsongun országa. Idén Kína különösen kezdeményező volt a déli szomszédnál, és a szankciók hatályba lépéséig, rengeteg mindent, főleg nyersanyagokat vásárolt a diktatúrától. Dandong határvárosa jelentős áruforgalmat bonyolított, ennek azonban egyelőre vége.

A hírek szerint elég keresettnek számító észak-koreai sörök egyszerűen elfogytak Pekingben. Az étteremtulajdonosok és a kereskedők arról panaszkodnak, augusztus óta nem érkezett új szállítmány, amit pedig addig beszereztek, mostanra mind eladták.

Csak nem hivatalosan zajlik

Egyes értesülések szerint a szankciók érvényesítése azonban nem működik tökéletesen. Az étterem, ahol - szimbolikusan - egyelőre véget ért az észak-koreai sörök kínai forgalmazása, az ételek alapanyagait is az észak-koreai halászatból szerezte be. A tulajdonos elmondta, erre azért most is van lehetőség, noha jóval drágábban, mint korábban.

Bár Kína hivatalosan eleget tesz a nemzetközi elvárásoknak, egyes források szerint

számos módon zajlik most is a szürke- vagy feketekereskedelem világába tartozó áruforgalom a két ország között.

Igen valószínű, hogy az áruk egy része orosz közvetítéssel kerül Kínába. Michael Kovrig, az International Crisis Group nevű független tanácsadó csoport Észak-Kelet-Ázsiával foglalkozó szakértője azt mondta, nem is a szabályozással van baj. Kína meghozza a tiltásra vonatkozó szükséges belső rendeleteit, de nem fordít kellő erőforrást a betartásuk ellenőrzésére.

Egy októberi jelentés szerint, a szankciók hatályba lépéséig Kína és Észak-Korea 4 milliárd dollár értékben kereskedett egymással idén.