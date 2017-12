A síelés a következő néhány hónapban ismét középpontba kerül. A téli olimpia miatt sokan dönthetnek majd úgy, hogy kipróbálnák magukat ebben a sportban. Az iparág azonban komoly problémákkal néz szembe, akárcsak az egykoron szintén népszerű golf, amiért sokan rajonganak az idősebbek körében, de utánpótlás már nem érkezik.

A síelés remekül hozza össze a sportot, turizmust, jó ételeket és italokat, valamint egy adott ország vendégszeretetét is ragyogóan példázza.

Ezt a téli időtöltést sokan az anyagi jóléttel azonosítják és ez már régóta így van.

Az olyan országokban, mint az Egyesült Államok, Anglia vagy Németország, az utóbbi időben nem nőtt jelentősen azok száma, akik felcsatolják a léceket a téli hónapokban. Ugyanez nem mondható el Oroszországról és Kínáról, ahol az elmúlt években egyre többen kezdtek el síelni.

A legnagyobb probléma a szakértők szerint, hogy nehéz tartani a hosszútávú növekedést. Laurent Vanat elemző elmondta, hogy az idősödő babyboomer generáció adja a legtöbb sízőt, akik úgy fogják elhagyni egyik napról a másikra a piacot, hogy senki nem lép a helyükbe.

Az Egyesült Királyságban a SkiWeekends.com becslése alapján a síipar 3 milliárd fontot termelő üzletág, de a síelők többsége 43 és 65 év közé esik. Charles Owennek, a European Pubs vezérigazgatójának több étterme és bárja van a francia síparadicsomokban. Ő is arról beszélt, hogy a golfhoz hasonlóan egyre inkább idősödik a sítársadalom.

Hozzátette, hogy nagyobb problémái lehetnek az egész iparágnak, ha nem szerettetik meg a fiatalokkal a síelést.

Owen megjegyezte, hogy a brexit is nagy változásokat indíthat el. Egyre kevesebb brit fog az eurozónába utazni, ez pedig leginkább a franciáknak fájhat, hiszen az ottani turizmus javarészt a brit vendégekre épül.

A franciáknál egyre jobban aggódnak, mert ha majd a brit utazási irodák nem szerveznek több túrát, akkor megroppanhat a helyi ágazat.

Owen úgy véli, hogy a demográfiai változás már elindult néhány britek körében népszerű francia üdülőhelyen, ilyen például Meribel, vagy Val-d'Isère. Egyre többen jönnek Közép-Európából, valamint Oroszországból. A technológia fejlődések miatt pedig egyre könnyebb megtanulni síelni és ez ösztönözheti a tanulni vágyókat.

Az utazási irodák is kénytelenek manapság lejjebb menni az árakkal, így elég jó áron lehet szálláshoz jutni.

Ausztriában ugyancsak komoly változások voltak az utóbbi években, annak érdekében, hogy meghatározó bevételi forrás maradjon a síelés a 21. században is. A Statistics Austria szerint 2016-2017-es szezonban összesen 68 millió éjszakát töltött az országban 18 millió vendég, akik javarészt a síelés miatt érkeztek.

Robert Kaspar, az osztrák Schloss Seeburg University professzora arról beszélt, hogy az emberek a síelés mellett már más téli szabadidős tevékenységeket is szeretnének kipróbálni. Egyre fontosabb számukra, hogy jókat egyenek, igyanak és kellemesen töltsék időt. Ausztriában továbbra is a németek látogatnak nagyobb számban, őket a hollandok követik, de egyre nő az orosz turisták száma is.

Kiemelte, hogy a piacnak az sem tesz jót, hogy az emberek már inkább bérlik a felszerelést, mintsem megveszik, valamint a klímaváltozás szintén negatív hatással lehet az 1000 méternél alacsonyabban fekvő pályákra.

Kína négy év múlva téli olimpiát rendez és az ázsiai országban egyre népszerűbb ez a sportág. Úgy tűnik, hogy a kínai középosztály nagyon rövid idő alatt megszerette a síelést, ennek köszönhetően egy új, hatalmas piac alakulhat ki.

Hiába lett lényegesen egyszerűbb megtanulni síelni, továbbra is nagy baj, hogy még mindig időigényes ez a folyamat, a fiatalok pedig hamar ráunnak és más hobbi után néznek. Sokat segítene az egész ágazaton, ha egy új módszerrel hetek helyett, akár órák alatt lehetne elsajátítani a mozdulatokat.