Az amerikai adóreform hatására több száz milliárd dollár térhet haza

Az amerikai cégek egyszeri alkalommal igen kedvező adózás mellett utalhatják haza külföldön keletkezett nyereségüket az amerikai kongresszus által szombaton jóváhagyott és várhatóan a következő napokban végleges elfogadásra kerülő adóreform értelmében.

A szenátus által elfogadott új adótörvény kiegészítése szerint a repatriált nyereséget sújtó adó 14,5 százalékra csökken a jelenlegi 35 százalékról.

A The New York Times szerint, ha a cégek élnek a lehetőséggel, akkor több száz milliárd dollár plusz bevételhez juthat az amerikai gazdaság, a vállalatok befektetésekre is költhetik a pénzt, ezáltal csökkenthetik a munkanélküliséget, vagy éppen nagyobb osztalékot fizethetnek, ami viszont például élénkíti a fogyasztást.

Egyes számítások szerint az amerikai vállalatok több mint 3 ezer milliárd dollárt tartanak külföldi számláikon, az Apple például 252 milliárd dollárt, a Pfizer gyógyszeripari vállalat pedig 22 milliárd dollárt.

A Bloomberg hírügynökség elemzői szerint a nyereség hazautalása felgyorsítaná a vállalatfelvásárlásokat és -egyesüléseket a biotechnológiai ágazatban.

A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy az amerikai cégek a dollár mellett más pénznemekben, így például euróban, jenben vagy éppen svájci frankban tartják pénzüket külföldi számláikon.

Így ha hirtelen kivonnák az amerikai vállalatok a pénzeiket és dollárra váltanák, az gyengítené ezeknek a külföldi devizáknak az árfolyamát.