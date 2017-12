Több millió forinttal olcsóbb lehet a végszámla, ha nem a legdivatosabb környéket választjuk új lakóparki lakás vásárlásakor - derül ki az Otthontérkép.hu friss, országos adatokon alapuló elemzéséből. Budapesten akár háromszoros is lehet a különbség az árak között, de nem biztos, hogy érdemes ragaszkodni a menő környékekhez.

Az új építésű lakások áfájának csökkentésére és a csok kiterjesztésének bejelentésére tehető az az időszak, amikor az új építésű ingatlanok, azon belül is a lakóparknak nevezett társasházi beruházások igazán a reflektorfénybe kerültek. Az érdeklődés növekedésével új lakópark-fejlesztések is elindultak, így az idei év pedig a magyar építőipar látványos erősödését is magával hozta. A vevők azonban óriási árkülönbségekkel találkozhatnak a piacon.

Háromszoros is lehet az árkülönbség

A közel két éve tartó folyamatoknak köszönhetően, elképesztő ütemben bővül az új építésű ingatlanok kínálata, jóllehet az árak is ilyen tempóban emelkednek. Az új "lakóparkok" ingatlanjainak négyzetméterára széles skálán mozog, esetenként akár háromszoros árkülönbséggel is találkozni az egyes projektek lakásainak árainál.

A drágasági rangsort a Balaton vezeti, élen Siófokkal, ahol 1 millió forint/négyzetméterárra is számíthatnak a vásárlók, de Csopakon például 757 ezer forint a négyzetméterenkénti tarifa.

Budapest 705 ezer forint/négyzetméterrel csupán a dobogó harmadik fokára kerülhetett fel, de még így is megelőzi Budaörsöt, Székesfehérvárt és Balatonlellét.

Vannak azonban olyan területek is, például Nyíregyháza és Szigetszentmiklós, ahol ennek feléért, harmadáért is, 300 ezer forint/négyzetméter környékén lehet vásárolni.

A hatalmas árkülönbség inkább egy-egy lokációval indokolható.

A budai hegyvidék vagy a pesti belváros sokkal értékesebb, mint a legtöbb külső kerület vagy az agglomerációs települések többsége - fűzte hozzá Mester Nándor, az Otthontérkép.hu vezető elemzője. A műszaki tartalom megközelítőleg azonos a lakóparkok zöménél, persze vannak kifejezetten prémium kategóriás berendezéseket, szerelvényeket és felszereléseket alkalmazó beruházók is.

Nem mindenhol a belváros a drágább

A portál saját hirdetőinek több tucat beruházásra utalva jelezte: a megyeszékhelyeken egységesebb a kínálat, viszont néhány városban családi házakból álló, valódi lakóparkok és villaparkok épülnek vagy ilyeneket terveznek. Ezek jellemzően drágábbak, mint az ottani belváros új társasházainak lakásai.

Ahogy országos viszonylatban, úgy Budapest egyes kerületei között is hatalmasak lehetnek az árkülönbségek. Míg az V. kerületben 1281 ezer forint, az I. kerületben pedig 1081 ezer forint/négyzetméter az átlag, addig Soroksáron 385 ezer forint a négyzetméterenkénti átlagár.