Óriási üzlet a karácsonyi fotózás

A karácsony hatalmas biznisz, rengetegen próbálnak az ünnepekből hasznot húzni. Az Egyesült Államokban a Mikulás hozza az ajándékot, aki ezért roppant népszerű. Így a szülők többsége nem hagyja ki a lehetőséget, hogy a gyermeke pózolhasson a Mikulással egy-két kép erejéig, és ennek a szervezők igencsak megkérik az árát.

Az Egyesült Államokban nagy hagyománya van annak, hogy a gyerekeket lefotózzák a Mikulással. Ennek több verziója is létezik. Lehet egy plázában sorban állni a helyi Mikuláshoz, akivel egy közös fotó jellemzően ingyenes vagy pár dolláros kiadás.

Ezzel az a baj, hogy ahány város (vagy pláza), annyi Mikulás, így a piros ruhás jelmezbe öltözött Mikulások között erős a minőségi különbség.

Így aki egy igazán autentikusan festő Mikulással, ízlésesen elkészített háttér előtt szeretne a gyerekéről fotót, annak elég komoly összeget kell kifizetnie.

Mennyibe kerül egy közös kép a Mikulással?

A Moneyish összegyűjtötte, hogy milyen árkategóriába esnek a fényképek a Mikulással az Egyesült Államokban.

Az oldal azt írja, hogy egy – átlagos – nashville-i áruházban darabonként 14 dollárt (3 700 forint) kell fizetni egy 10x15 centiméteres fényképért, viszont ha az adott képből digitális másolat is készül, az további 10 dollárba (2 640 forintba) kerül.

A helyszínen egy kétgyerekes anyuka arról számolt be, hogy bár sokalta a pénzt, végül mindkét gyermekét lefényképeztette, összesen 28 dollárért (7 400 forintért).

A középkategóriás szolgáltatások azonban ennek többszörösébe kerülnek, ráadásul óriási a várólista, több helyen már most elfogytak a kiadó helyek a fotózásra.

Íme, néhány ajánlat:

A Los Angeles-i Santa's Workshopnál az ünnepi csomagok 40 dollártól indulnak (10 500 forint), itt a képeket e-mailben küldik el. Ha azokat kinyomtatva kéri az ügyfél, akkor az már legalább 60 dollár (15 900 forint), ebben egy 13x18 centis és egy 7,6x12,7 centis kép van. Az üzlet fontosnak tartja megemlíteni, hogy a bevételeik öt százaléka jótékonysági célokra megy.

A New Jersey-i Santa FastPasses 25 dollárról (6 600 forintról) indít, ebben két asztali kép és két igazolványkép szerepel. Ugyanez a vállalat 50 dollárért (13 200 forintért) már 4 különböző méretből 4 darab képet készít.

A phoenixi Baltimore Fashion Parkban

egy 4 perces találkozó a Mikulással 40 dollár (10 500 forint), ezért két asztali és négy igazolványképet kap, aki fizet érte. Bónuszként le lehet tölteni egy karácsonyi mesekönyvet e-book formátumban.

De ha valaki igazán autentikus karácsonyi fényképet szeretne a Mikulással, annak a prémium kategória is rendelkezésre áll. Egy New York-i stúdióban a Mikulást akár égőkkel is fel lehet díszíteni, de meg lehet húzni a szakállát is.

135 dollárért ( 35 ezer forintért) cserébe két magas felbontású kép kapható, de 325 dollárért (99 ezer forintért) már a gyerekre is adnak karácsonyi öltözéket, és ráadásul a képet retusálják.

Az 500 dolláros (132 ezer forintos) csomagban jár még mindehhez 50 darab, a fotóból készült karácsonyi képeslap is.