Finn módszerrel képzi a jövő startuppereit egy magyar intézmény

A világ talán legjobbjának tartott, finn oktatási mérce szerint is kiváló minősítéssel képzi a gyerekeket pénzügyi és gazdasági ismeretekre, valamint a modern vállalkozói szemléletre az OK Oktatási Központ. Az intézményt egy 400 kérdéskört feldolgozó tanulmányban értékelte egy finn minősítő szervezet, amely a finn standardokhoz képest is kiemelkedően színvonalasnak minősítette a képzést.

A finnek az innováció területén a világ élvonalához tartoznak, köszönhetően nagyrészt az ország kiváló oktatási rendszerének. A startup kultúra ennek eredményeként igen fejlett az északi államban, a finn vállalkozói szemlélet sikerességét jól bizonyítja, hogy a világ startup exitjeinek mintegy 10 százalékát finn cégek valósítják meg.

A „finn oktatási csodát" honosítja meg az OTP Fáy András Alapítvány által működtetett OK Oktatási Központ, ami nemrégiben kiváló minősítést kapott a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökséggel szorosan együttműködő Kokoa Agency-től. A Kokoa Oktatási Standard minősítést két hónapos vizsgálat után, 400 kérdéskört vizsgálva, a tanítók (OK trénerek) és diákok személyes interjúztatása, valamint tudományos elemzések elvégzése után ítélte oda a szervezet. Az értékelés szempontjai a XXI. századi képességek átadására, a finn pedagógiai módszertanra és a finn oktatás – elsősorban a Helsinki Egyetem – kutatásainak eredményeire épültek.

A finn megközelítéshez hasonlóan nálunk a gyerekek minden lehetséges segítséget megkapnak, hogy képességeiknek és igényeiknek megfelelően haladjanak a tanulásban. Minden alapítványi programunk, így képzési tevékenységünk is illeszkedik a kor társadalmi elvárásaihoz és folyamatosan igazodik a tinédzsereket foglalkoztató trendekhez. Így például tanulás közben is alkalmazunk digitális eszközöket, sőt folyamatosan törekszünk ezek fejlesztésére. Ezért is hirdettük meg Digitális Ötletpályázatunkat, amellyel legfőbb célunk a fiatalokat valóban támogató, az ő életüket jobbá tevő digitális megoldásokat találni – hangsúlyozza Schrankó Péter, az OTP Fáy András Alapítvány ügyvezető igazgatója.

A finnek által kiválónak minősített módszertannal és tartalommal eddig több mint 100 ezer általános és középiskolás diákot oktattunk pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismertekre az elmúlt öt évben, de a digitális lehetőségek bővülésével ez a szám ugrásszerűen növekedhet majd. Törekvésünk egyik első elismerése volt tavaly, hogy a "Sulibank" elnevezésű webes oktatás-fejlesztési programunkkal Berlinben elnyertük Németország Oktatásfejlesztési Díját, a Comenius díjat. A mostani kiváló minősítésnek köszönhetően pedig ez év decemberében magyar intézményként már a Finn Pavilonon belül is bemutathatjuk tevékenységünket a hongkongi oktatási szakkiállításon – tett hozzá az ügyvezető igazgató.

Az Alapítvány a közelmúltban írt ki egy 38 millió forint összdíjazású pályázatot a legjobb pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismereteket közvetítő digitális megoldások felkutatására. A pályázaton minden 14. életévét betöltött természetes személy elindulhat, sőt az sem kitétel, hogy ő maga tudja megvalósítani a gondolatát. A nevezés feltétele, hogy az ötlet legyen digitálisan megvalósítható, a 12-22 éves célcsoport számára érdekes, izgalmas, illetve valamilyen módon érintse a pénzügyi kultúra fejlesztését. Jelentkezni 2018. január 15-ig az Ötletpályázat weboldalán keresztül lehet.