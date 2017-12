Rengeteg pénzt keresnek a zenészek a karácsonyi dalokkal

December elsejével a világ számos országában végérvényesen elkezdődött a karácsonyi szezon. Van azonban ennek az időszaknak egy olyan jelensége, mely évről évre éppúgy elmaradhatatlan kelléke a karácsonynak, mint a feldíszített üzletek látványa. Az Economist összeállításából kiderül, hol lehet a legjobban keresni a karácsonyi dalokkal.

A karácsonyi időszak a zeneipar számára legalább olyan fontos szezon, mint szinte az összes többi szektornak. Több jelentés hívja fel arra figyelmet, hogy a karácsonyi dalok hallgatása óriási pénzeket mozgat meg a gazdaságban ilyenkor.

Ezek elsősorban jogdíjakhoz kapcsolódó bevételeket jelentenek, valamint online dal- és albumértékesítéseket. Fontos elem ilyenkor azonban a fizikai formátumú eladás. Karácsonykor ugyanis még a bakelitlemezek is legalább annyira jól fogynak, mint az internetes áruházak 'Letöltés' gombjaira kattintva beszerzett ünnepi melódiák.

Geográfiai kérdés a karácsonyi dalok ügye

Számos elemzés próbálja felmérni azt, milyen gazdasági vonatkozásai vannak a karácsonyi popdalok nagyjából 1-2 hónapos, akkor viszont nagy bevételt jelentő időszakának.

Például a Spotify zenei stream platformnál 35 országnál napi bontásban megnézték a 2016-os karácsonyi időszak adatait (a karácsony első napját megelőző két hónap adatsorait vették alapul).

A Spotify besorolásában 1500 dal szerepel karácsonyiként, angol és más nyelven énekelt dalszövegekkel. E dalok leginkább Svédországban és Norvégiában járultak hozzá a karácsonyi hangulathoz, ahol ebben az időszakban minden hat lejátszásból egy karácsonyi sláger volt.

Ezzel szemben például Brazíliában, ahol hasonló számban vallják magukat kereszténynek, mint a skandináv államokban, csak minden 150 számra jutott egyetlen karácsonyi dal.

Nagy volt a szórás az Egyesült Államokban is. New Hampshire-ben minden kilencből egy dal karácsonyi tematikájú volt, ám Nevadában tizenkilenc dalra jutott egy ünnepi zeneszám.

A millenniumi generáció hallgatja a legtöbb ünnepi dalt

De ha ez nem lenne elég, az elemzők azt is megnézték, mitől függ a dalok játszási gyakorisága. Kiderült, hogy az időjárás és a napfényes órák száma legalább annyira fontos tényező, mint a hétvége.

Pihenőnapokon ugyanis az emberek nagyobb gyakorisággal hallgatnak ebben az időszakban karácsonyi zenéket. Emellett a rosszabb idő és a kevesebb napsütéses óra szintén az ünnepi hangulatot erősíti. Az elemzés 25, északi elhelyezkedésű országban korrelációt állapított meg e mutatók között.

Minden további egy sötét óra, 3 százalékkal növelte a karácsonyi dalok játszási gyakoriságát, a nedves időjárás pedig 0,5 százalékot vert rá a száraz napokra e tekintetben. A Spotify kiemelte, hogy az elemzést demográfiailag megegyező jellemzőkkel bíró mintán végezték el.

Talán meglepő az a következtetés, de a karácsonyi dalokra a leginkább a fiatalabbak fogékonyabbak. Egy másik felmérés szerint, az ünnepi zenét hallgatók 36 százaléka 18 és 34 év közötti fiatal, minden más generáció tagjai csak ennél kisebb arányban hallgatnak ünnepi számokat. Ez megegyezik azzal, hogy a millenniumi generáció tagjaihoz kopogtat be legkorábban a karácsony szelleme, a felmérések szerint ugyanis ők kezdik a legkorábban az ünnepi vásárlásokat.

Karácsony előestéjén streamelnek a legtöbbet

Az Egyesült Államokban tavaly december 24-e volt a legerősebb a streamszolgáltatásban. Ahogy a részletes adatsorok között szerepel, több mint 1,5 milliárd zeneszámot játszottak le e módon a felhasználók. Figyelemre méltó az is, hogy előtte, december 23-án adták el a legtöbb zenealbumot fizikai adathordozón, egész pontosan 845 183 darabot.

A legtöbb zeneszámot (több mint 5 milliót) pedig december 25-én töltötték le a felhasználók eszközeikre, megvásárlás útján. A legtöbbször (majdnem 50 ezer alkalommal) Rae Sremmurd 'Black Beatles' című dalát adták el.

Ugyanakkor a karácsonyi időszakban (november 18-tól december 29-ig) tavaly 22 százalékkal kevesebb albumot adtak el, mint a megelőző évben. Az USA-ban tavaly a Pentatonix Christmas albuma fogyott jól (710 ezer példány), egyben ez vezeti a karácsonyi tematikájú albumok eladási statisztikáját. A nyolcadik legnépszerűbb előadó Elvis Presley volt, a karácsonyi szezonban még tavaly is 256 ezer példány talált vevőre a Király albumaiból.

Nem a Wham! örökbecsű slágere nyert

Egy jól sikerült karácsonyi dal az előadó egész későbbi karrierjére hatással lehet, a jogdíjakból származó bevétel pedig akár évekre, évtizedekre biztos bevételt jelent számára is. Például a Wham! formáció 'Last Christmas' című 1984-es slágere annyira beépült a kommersz karácsonyi hangulatba, hogy ha a nemrégiben elhunyt George Michael később nem építi tovább karrierjét, e szám révén akkor is halhatatlanná vált volna.

Ahogy egyes források bemutatják, a formáció örökzöld dala az Egyesült Királyságban

csak tavaly 300 ezer font (több mint 100 millió forint) jogdíjbevételt hozott. De ennek a harmadát gyűjtötte össze az East 17 nevű formáció 'Stay Another Day' című alkotása is.

A tavalyi évet egyébként a Slade 1973-as, 'Merry Christmas Everybody' című dala nyerte, amely nagyjából 300 millió forintot mozgatott meg. Ez azonban nem volt elég arra, hogy letaszítsa a trónról az abszolút csúcstartót.

Minden elérhető jelentés szerint, a karácsonyidal-ipar koronázatlan királynője Mariah Carey az 'All I Want For Christmas' című számával.

Bár tavaly „csak" 150 millió forintot hozott a dal, egyes számítások szerint, még ha nem is ő nyeri az éves versenyt, ez a pénz akkor is összejön minden karácsonykor. A 15 perc alatt megírt karácsonyi megaslágert eddig összesen 210 millió alkalommal játszották le, és 1994-es

debütálása óta 60 millió dollár folyt be a jogdíjaiból világszerte.

Ugyanakkor elképzelhető, idén kicsit kevesebbel is be kell érnie majd az érdekelteknek. Ennek oka, hogy az időjárás-előrejelzések szerint, idén november és december hónapokban 20 százalékkal kevesebb hó várható az USA területén. A Spotify elemzésének metodikájára támaszkodva, ez várhatóan néhány 10 ezer dollárnyi mínuszt is jelenthet idén a csúcstartó sláger generálta jogdíj-bevételeknél.