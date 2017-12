Idén márciusban találták azt az értékes nyersgyémántot egy Sierra Leone-ban lévő bányában, amely most talált gazdára egy New Yorkban rendezett árverésen – írja az AfricaNews. Bár az azért fizetett összeg önmagában tekintélyesnek számít, egyesek szerint az ország nem is csinált igazán jó üzletet.

New Yorkban 6,5 millió dollárt (nagyjából 1,8 milliárd forint) fizettek Sierra Leone eddigi legnagyobb gyémántjáért. A rendkívül szegény, számos háborút megélt ország számára ez óriási összegű bevételt jelent. Ám többen úgy gondolják, az üzlet nem annyira kiemelkedő, mint amennyire sokan vélik.

Felsőbb hatalom akaratára

A 709 karátos követ Sierra Leone keleti térségében, Koryardu-nál találta egy lelkész, Emmanuel Momoh.

A drágakő a legnagyobb eddig az ország történetében, és a világranglistán a 14. helyet foglalja el.

A lelkész a BBC-nek adott interjújában korábban elmondta, azért döntött úgy hogy közvetlenül a kormányzat számára jelenti a megtalálást és nem von be közvetítőket az értékesítésbe, mert úgy vélte, a gyémántból származó bevétel ilyen módon biztosan a helyi közösségek gyarapodására fordítható.

Az értékesítést végül a Rapaport Group nevű szervezet végezte, amely gyémántkereskedelemben érdekelt társaságok laza hálózata. A csoport elnöke azt mondta: isteni akaratot látnak abban, hogy az értékes gyémánt a szegény emberek földjén bukkant fel, mert szerinte ez azt jelenti, ez egy esély arra hogy jobb hely legyen a világ.

Nem kiugró üzlet

Bár a gyémántért kapott pénz nagysága tekintélyes, többen arra hívják fel a figyelmet, hogy jóval kevesebb, mint egy korábbi aukción az azért ajánlott összeg. Ugyanis, ahogy egy orosz példány, úgy ez a darab sem volt annyira kapós a vásárlók között, mint amennyire azt remélték. A kormány májusban már megpróbálta értékesíteni a „Békegyémántra" keresztelt drágakövet a fővárosban, Freetown-ban, és arra érkezett is egy 7,8 millió dolláros ajánlat. Ezt azonban nem találták elég magasnak, ezért nem fogadták el.

Egyesek azt is megemlítik, hogy májusban már a kikiáltási ár is meghaladta a 7 millió dollárt, vagyis magasabb volt, mint amennyit a kormány most kapott a drágakőért. Többen azért minősítik nem túlságosan sikeresnek a mostani értékesítést, mert a New Yorkban megrendezett árverés kapcsán jelentős költségek merültek fel. Például sokba került a nyersgyémánt biztosítása és szállítása, az ezekre költött összegek pedig csökkentik az értékes kőért kapott bevételt.

A kormány bejelentése szerint, a befolyó bevételt a villamos energia hálózat fejlesztésére, iskolák, egészségügyi létesítmények és utak építésére fordítják. A gyémánt árverését több tucat potenciális vásárló kísérte figyelemmel, és hét licit érkezett arra. Az új tulajdonosa egy brit milliárdos ékszerész, Laurence Graff.