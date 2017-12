Belátható időn belül 75 százalékos lehet a 20-64 év közöttiek foglalkoztatása Magyarországon, amivel eléri az EU által 2020-ra kitűzött célt a korosztály foglalkoztatási arányát tekintve - mondta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára. Magyarország már most 73 százalék feletti arányt tud felmutatni, szemben az Európai Unió 70-71 százalékos átlagával.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hozzátette: Magyarországon egyetértés van abban, hogy "a segély helyett munkát" alapelvet kell érvényesíteni. Aki akar és tud, az tudjon dolgozni, találjon munkát és ez meg is érje. Az elv alkalmazásának már látszanak az első eredményei, soha annyian nem dolgoztak Magyarországon, mint most - mondta az államtitkár.

2010-ben, amikor a kormány hivatalba lépett, az egyik legsúlyosabb probléma a munkanélküliség volt, a munkanélküliek aránya ekkor megközelítette a 12 százalékot. Így mintegy 500 ezren jelentkeztek munkanélküli segélyért. Ám sok ember munkájának és az e területen hozott célzott intézkedéseknek köszönhetően

a hét és fél éves munka eredményeként Magyarország foglalkoztatási mutatói ma már jobbak az uniós átlagnál

- tette hozzá Dömötör, megjegyezve: az egyik legfontosabb intézkedés a munkahelyvédelmi akció volt, amely több mint 900 ezer ember foglalkoztatásához nyújtott segítséget. Ezt a programot a DK, az LMP és az MSZP nem szavazta meg - emlékeztetett.

Megemlítette, hogy a közmunka-program is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, olyan embereknek biztosított munkalehetőséget, akik korábban nem jutottak munkához a munkaerőpiacon. Azóta sokan már a piaci szférában is el tudtak helyezkedni - mondta. Jó eredménynek minősítette azt is, hogy a felére csökkent azon gyermekek száma, aki teljesen munkanélküli családban élnek.

Cseresnyés Péter a munkaügyi adatokat részletezve elmondta: a munkavédelmi akció a munkahely megtartásában segít, és a munkába állást támogatja. Az akciónak köszönhetően

a munkaadóknál mintegy 580 milliárd forint maradt a kedvezmények miatt. Emellett az ifjúsági garancia szintén jelentős program, amely azon fiatalok foglalkoztatását segíti, akik koruknál fogva sokszor tapasztalatlanságuk, illetve végzettség hiánya miatt nem kapnak munkát.

Ez a program mintegy 60 ezer fiatal elhelyezkedést segítette, jelenleg is 20 ezren vesznek részt képzésben - tette hozzá.

Kifejtette, egy másik jelentős program a 25 év feletti, általában tartós munkanélküliek elhelyezkedését segíti. Ennek a programnak a keretösszege több mint 200 milliárd forint, és jelenleg mintegy 60 ezer embert támogatnak a program a révén. A képzésbe bevont emberek száma mintegy 30 ezer - mondta az államtitkár.

Többek között ezeknek a programoknak is köszönhető - emelte ki -, hogy míg 2010-ben a Magyarországon foglalkoztatottak száma nem érte el a 3,8 milliót, addig most 4,45 millió a foglalkoztatottak száma. Elmondta, számuk 1990 óta nem volt olyan magas, mint most, több mint 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma az utóbbi években.

Biztatónak nevezte, hogy a versenyszférában több mint 560 ezren tudtak elhelyezkedni. Így a munkanélküliségi ráta Magyarországon most 4 százalékos - 183 ezer munkanélküli van -, ami uniós összevetésben is igen kedvező - mondta Cseresnyés Péter.