Az előrejelzések szerint a világszert elérhető offline hirdetések – vagyis a tévé hirdetés, szórólap, rádiós hirdetések – teszik ki a reklámköltségek felét, míg a másik felét kizárólag az online hirdetésekre fordítják.

A Magna médiaügynökség előrejelzése szerint a digitális médiában felellhető reklámokra 2018-ban 237 milliárd dollárt költenek, ami a teljes reklámköltségek 44 százaléka, ugyanakkor 2020-ra ez az arány már 50 százalék lesz, és várhatóan 291 milliárd dollárra duzzad.

A digitális reklámok minden formája emelkedő tendenciát mutat, a legnagyobb szegmens pedig a keresési hirdetéseknél található. A marketingesek jövőre várhatóan 113 milliárd dollárt fognak költeni világszerte, ez 12 százalékos emelkedés az idei évhez képest.

A keresési hirdetések többsége – ami a szegmens 63 százaléka – mobilra készül. A vállalkozások várhatóan 147 milliárd dollárt fognak költeni mobiltelefonos hirdetésekre 2018-ban, 27 százalékkal többet, mint tavaly.

Márciusban az Adidas vezérigazgatója, Kasper Rorsted elmondta, hogy a digitális, mobilon elérhető reklámokra fókuszálnak a tévés hirdetések helyett.

Az elkötelezettségünk a fogyasztók felé már a digitális platformokon keresztül zajlik, és hisszük, hogy a következő három évben körülbelül 1 milliárd euróról 4 milliárd euróra emeljük online üzletünket" – nyilatkozta Rorsted a CNBC-nek.

A mobilplatformok folyamatosan kísérleteznek az új hirdetésformátumokkal. A Snapchat most mutatta be új designját, ahol a barátok mellett szerkesztői tartalmakat, valamint szponzorált bejegyzéseket is meg lehet tekinteni.

Eközben a Facebook állítása szerint már teszteli a video tartalmak előtt futó hirdetéseket, az új hirdetések optimalizálását, valamint a webhelyek és vagy platformok hirdetéseinek számát.

Ugyanakkor a digitális reklámozás nagy kihívást is jelent – a csalás komoly problémát jelent, és egy új átverési lehetőség, a HyphBot bukkant fel az elmúlt hónapban, amit az Adform nevű technológia cég készített el, és ami naponta több száz millió megtekintést képes produkálni.

A televíziós reklámoknak 2018-ban jó év várható, mivel februárban megrendezésre kerül a Téli Olimpia Dél-Koreában, valamint a FIFA világbajnokság Oroszországban. Magna médiaügynökség szerint ez akár 2,5 százalékos emelkedést is hozhat a tévés hirdetéseknél.