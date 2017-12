Külföldiek csak a negyediken, vagy feljebb vehetnek lakást

A polgárháború 2009-ben lezárult, a srí lankai kormány pedig elérkezettnek látta az időt, hogy rendet rakjon a zavaros ingatlanügyi szabályozásokban és előkészítse a külföldiek ingatlanvásárlását az országban. A 2018-as költségvetés már jelentős összegekkel számol az ingatlanpiaci bevételekből, elsősorban a turisták és a digitális nomádok kedvelte tengerparti területek népszerűségének növekedése miatt. A colomboi vezetés legalábbis ezt reméli, ám kérdés, lesznek-e elegen, akik megfizetik az emelkedő ingatlanárakat.

Nem csak magánszemélyek vásárolhatnak társasházi lakásokat és tengerparti nyaralóházakat Srí Lankán a jövőben, hanem külföldi többségi tulajdonban álló társaságok is – igaz, csak akkor, ha azok nyilvántartásban vannak a helyi értéktőzsdén. A magánszemélyek számára most ennél is furcsább szabályozás van érvényben, például lakóingatlant csak a negyedik emeleten vagy annál magasabb szinten vásárolhatnak. Ugyanakkor a Financial Times összeállításából kiderül, hogy a szigetországban nagy reményeket fűznek az ingatlanreformhoz, de az árak már most annyira elszálltak, ami srí lankai ingatlanlufihoz vezethet.

„Egy tengerparti házat szeretnék! - Ó, egy luxusvilla lett, maradhat?"

Az üzleti élet több szereplője úgy véli, Srí Lanka jelenkori gazdaságában fordulópontot hozott Maithripala Sirisena elnök 2015-ös hatalomra kerülése. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, a srí lankai vezetés nem csak a szólamok szintjén gondolja komolyan azt, hogy az országot jelentős modernizáció útján, rohamtempóban kapcsolja be a globális világ folyamataiba. Például a déli országrész, amely ugyan turisztikailag értékes és számos tea- és fahéjültetvény otthona, a fővárosból csak igen körülményesen volt megközelíthető a rossz minőségű utak miatt. Most korszerű gyorsforgalmi úton, két óra alatt le lehet győzni a Colombo és a déli területek legfontosabb települése, Galle közötti távolságot.

A demokratikusan megválasztott kormány legújabb törekvése a szigetország ingatlanpiacának megújítása és felfuttatása. Sirisena elnök és kormánya, úgy tűnik, jó érzékkel ismerte fel a fejletlenebb déli országrészekben rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. Korábban külföldi munkavállalók és hosszabb időt ott töltő turisták sokszor maguk újították fel a polgárháború után a lepusztult létesítményeket, most azonban a kormány is komolyan invesztál a területbe.

Például a Lanka Real Estate ingatlanfejlesztő egy 47 lakásos lakóparkot fejleszt állami támogatással Galle közelében. A projektet 2019 decemberében adják át, a társasháznak saját éttermet és spa-egységet is építenek. Az árak 350 ezer dollártól indulnak (több mint 90 millió forint), de egy penthouse lakásért 1,7 millió dollárt kell fizetni. A lakások közül már ötre szerződést is kötött a cég.

A külföldieknek erre legalább január 1-ig várni kell. A helyi ingatlanszakemberek azt remélik, akkortól hatályba lépnek azok a szabályok, amelyek megnyitják az utat a külföldiek ingatlanvásárlása előtt.

Ugyanakkor igen valószínű, hogy

első körben a külföldiek csak tartós, 99 éves bérleti konstrukcióval juthatnak ingatlanhoz, ami ugyan sokkal több bérlői jogot jelent, mint például Magyarországon, de mégsem jegyezhetők be kizárólagos tulajdonosként.

A másik lehetőség, hogy olyan cég nevében kell megvásárolni a kiszemelt ingatlant, amely 51 százalékos többségű srí lankai tulajdonban van.

Srí Lanka kormánya nem csak ingatlanvásárlókat vár az országba, hanem kereskedelmi egységeket, szállodaláncokat is. A helyiek úgy gondolják, a Nemzetközi Valutaalap 2016-ban bejelentett, hároméves, 1,5 milliárd dollár értékű támogatási csomagja szintén növeli a külföldiek bizalmát országuk iránt.

Nő a lufi

Ugyanakkor a meglehetősen gyors tempóban növekvő helyi ingatlanpiaccal kapcsolatban máris számos kérdőjel merül fel. A nagyarányú ingatlanfejlesztések hatására elrugaszkodni látszanak az ingatlanárak. Bár a nagy turisztikai potenciállal bíró déli tengerpartokon megjelentek a korábbiaknál jóval magasabb színvonalú ingatlanok, az árak még a tehetősebb külföldiek számára is egyre borsosabbnak számítanak. Villaépületet saját medencével és közvetlen kijárattal a partra 2 millió dollár alatt szinte nem is lehet kapni, de nem ritkák a 3 millió dollárért eladott, saját garázzsal és belső medencével ellátott luxusépületek sem.

Az árak egy év alatt nagyjából harmadával emelkedtek a tengerparti területeken, és a folyamatnak nincs vége. Így itt csak a több pénzzel rendelkező befektetőknek érdemes nézelődniük – ismerik el a Lanka Real Estate-nál.

Az ingatlanárak emelkednek a városokban is.

Galle UNESCO világörökségi listáján szereplő városrészében több mint 1 millió dollárt kell fizetni egy háromszobás, új építésű lakásért – ezért az árért óceáni kilátás is jár az új otthonhoz.

Egyesek arra hívják fel a figyelmet, a tengerparti „elvillásodással" Srí Lanka a rendkívül felkapott helynek számító Bali és a szintén népszerű Pukhet útjára léphet. Igaz ugyanakkor, hogy

a tengerparti területek négyzetméterára átlagosan még így is nagyjából ötöde a Balin kialakult áraknak.

Srí Lanka mindenesetre további lépéseket tervez az ingatlanpiac felfuttatása érdekében. Jelenleg is zajlik az átállás korszerű elektronikus nyilvántartási rendszerekre, és minden valószínűség szerint, fokozatosan leépítik a jogi akadályokat a külföldiek föld- és lakásvásárlásai elől. Ám most még komoly járulékos költséget jelent a legtöbb vásárlás nyélbe ütése. Az ügyvédi munkadíja annak, hogy a jogszabályoknak megfelelő, többségi srí lankai tulajdonú cégstruktúra álljon föl egy külföldi földszerzéséhez, 3000 dollár (körülbelül 800 ezer forint) körül mozog.