Hallgassuk meg, mit mondanak rólunk a neten

Átlátni a közösségi hálókon, megismerni az emberek véleményét cégünkről, vállalkozásunkról, általunk készített márkáról óriási érték. Pár magyar fiatal néhány évvel ezelőtt meglátta ebben az üzleti lehetőséget és megalapította startup vállalkozását, amely hihetetlenül gyorsan, néhány éven belül piacvezető helyre küzdötte fel magát.

Idén először adták át a Hiventures által alapított Startup and Innovation Award of Hungary díjait, ahol négy kategóriában ítéltek oda díjakat a magyar és régiós startup közösség kiemelkedően teljesítő tagjainak. Az év startup alapítója az automatikus szövegelemzésen alapuló, business intelligence megoldásokkal támogatott médiaelemző cég, a Neticle vezetője, Szekeres Péter lett.

A 2012-ben indult Neticle Technologies egy hazai médiafigyeléssel és -elemzéssel foglalkozó startup, s már nem pusztán Magyarországon, de hamarosan a régióban is piacvezető szerephez jut.

A magyar vállalkozás a közösségi média térnyerésével egy olyan szolgáltatást alakított ki, amelyre a marketingosztályok valóságos kincsként tekintenek.

Az úgynevezett social listening, azaz a közösségi hálókon megosztott vélemények megismerésének és kielemzésének hasznát ma már talán senki sem kérdőjelezi meg. Ismert, és nyilvánvaló ténnyé vált, hogy az online közzétett vélemények elemzése különösen értékes visszajelzéssel szolgálhat bármely vállalat, márka számára, éppen úgy, ahogy kutatási eszközként is hatalmas segítséget jelenthet különböző kérdések feltérképezésében. A Neticle ebben lépett egyet előre: a cég online médiafigyelő- és elemzőrendszere visszajelzést ad egy-egy cég, vagy márka megítéléséről, kampányok hatékonyságáról, ügyfelek elégedettségéről.

Nagy mennyiségű szöveges adat feldolgozása és értelmezése rendkívül erőforrás- és időigényes lehet, de a Neticle által kidolgozott rendszernek köszönhetően bárki számára könnyen átláthatók és értelmezhetők a publikus webről származó találatok, vonatkozzanak akár márkára, cégre, termékre, szolgáltatásra vagy szakmai témára. A rendszer megtalálja és összegyűjti a magyar nyelvű webről a tartalmakat, majd ezeket automatikusan elemezve fest átfogó képet a cég reputációjáról, konkurenseiről, a kapcsolódó piaci témákról és a legfontosabb véleményvezérekről.

Az automatikus, mégis közel emberi pontosságú véleményelemzés is egyike azoknak a Neticle előnyöknek, amely a cég által fejlesztett rendszert megkülönbözteti versenytársaitól. Ha nagy mennyiségű bejegyzést kell pozitív, illetve negatív kategóriákba sorolni, két ember jellemzően csak 82 százalékban ért egyet, a Neticle szakterülettől függően 80-93 százalékos pontosságot garantál.

A cég már induláskor bevezetett egy új mérőszámot, mely egy kulcsszó - márka, téma vagy személy - internetes megítélését tudja megmutatni, a tőzsdei árfolyamhoz hasonló módon. A véleményárfolyam egy folyamatosan, közel valós időben változó mutató, mely az internetes tartalmak polaritása szerint változhat – attól függően, hogy pozitív, negatív vagy esetleg semleges kontextusban beszéltek a vizsgált témáról a weben.

Így támogatják a hazai startup cégeket Magyarországon a becslések szerint csupán 300-400 startup vállalkozás működik, miközben például a hozzánk hasonló méretű Észtországban tízszer ennyiről tudunk. A helyzeten az innováció felpörgetésével, az induló vállalkozások támogatásával kívánnak változtatni a hazai startup ökoszisztéma szereplői. A fejlesztésekhez, a találmányok piaci bevezetéséhez azonban tőkére van szükség. Egy induló vállalkozásnak rendkívül nehéz a piacról forrást szereznie. Mivel ezeket a kockázatokat a piaci szereplők többnyire nem vállalják, Magyarországon ezt a feladatot a Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Hiventures Kockázati Tőkealap látja el. A Neticle a Hiventures növekedési befektetési programjába tartozik, amelynek keretében olyan mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogatnak, ahol már lezajlottak a piaci tesztek és további tőkére a piacra lépéshez, illetve az értékesítés felfuttatásához lenne szükség. Ez a befektetés maximum 500 millió forint tőkét biztosít a vállalkozások számára, amelyért cserébe a Hiventures kisebbségi tulajdonrészt kér a támogatott vállalkozásban.

Idén ősszel debütált új felületük, melyben a piacon egyedülálló módon már köznyelven megfogalmazott kérdésekre is választ kaphatunk a rendszerben. Emellett például automatikus riasztásokkal is segítik az adott céget, pontosabban a fiók tulajdonosát, így lehetőség nyílik a gyors reagálásra és a krízisek kezelésére is.

A rendszer pontosan ismeri az adott nyelv sajátosságait, a szlenget, és ezt figyelembe véve elemez. Például a „gyökér" szó esetében nem mindegy, hogy a kifejezés egy kertészeti szaklapban, vagy egy közszereplőt jellemezve tűnik fel. Vegyünk egy másik példát: a Nokia, én így szeretlek – félreérthető, ugyanakkor ez nem éppen dicséret, hasonló a helyzet a magyarban sajátos dupla tagadással. A Neticle viszont egyedi módszerével képes megfelelően kezelni a tagadást és az iróniát, sőt a szakterületi specializáció sem jelent számára problémát.

A fejlődés immár megállíthatatlannak tűnik: a cég – a már meglévő magyar, bolgár és román mellett - új piacokra készül, és további termékeket fejleszt. S mégis, mi a siker titka? Szekeres Péter ügyvezető szerint úgy lehet egyedülállóan pontos és kényelmes social listening megoldást fejleszteni, ha hatékonyan működnek együtt az ügyfelekkel, figyelik az igényeiket, és velük harmonizáló fejlesztésekkel jelennek meg a piacon. Elárulta, a Neticle is használja saját magát, elvégre az a jó szakács, aki megeszi saját főztjét.