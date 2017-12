A nemrég megnyílt Abu Dzabi Louvre-ban állítják ki minden idők legdrágábban elkelt műalkotását, Leonardo da Vinci Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményét. Ezt az Egyesült Arab Emírségek intézménye jelentette be. Most az is kiderült, ki fizetett több mint 450 millió dollárt a képért.

A most mintegy 120 milliárd forintért elkelt alkotás az 1500-as évek elején keletkezett. A The New York Times értesülése szerint, a képet egy, eddig kevésbé ismert nevű dúsgazdag herceg, Badr ben Abdullah vásárolta meg. Keveset tudni róla, de annyi bizonyosnak látszik, hogy az olajmonarchia gyökeres átalakításának projektjét vezénylő Mohamed bin Szalmán herceg közeli barátja.

A Louvre-ba kerül

A kép hamarosan az Abu Dzabi Louvre kiállítási anyagát gazdagítja. Leonardo da Vinci munkái közül kevesebb mint húsz festmény maradt fent napjainkra, ezek közül talán a legismertebb a párizsi Louvre-ban található Mona Lisa.

A világhírű párizsi múzeum, a Louvre első külföldi fiókintézményét, az arab világ első univerzális múzeumának, a nyitottság és a tolerancia jelképének szánt "Abu Dhabi Louvre"-t, novemberben avatták fel Abu-Dzabiban,az Egyesült Arab Emírségek egyik tagállamában.

A dúsgazdag Abu-Dzabi 1 milliárd eurót (314 milliárd forint) fizet Franciaországnak azért, hogy a Szaadíjat szigetére tervezett nagy múzeumok közül elsőként elkészült intézmény 30 éven át használhassa a Louvre márkanevét, és műalkotásokat kapjon kölcsön francia múzeumoktól időszaki kiállításokra – írja az MTI.

Bizonytalan volt a vevő személye

A most minden idők legdrágábban elkelt műalkotása kalandos úton került mostani tulajdonosához. A feljegyzések szerint a 64,5 x 44,7 centiméteres kép első ismert tulajdonosa - 1649-ben - I. Károly angol király volt, az alkotás I. Károly után II. Károly, majd II. Jakab gyűjteményében is szerepelt. A diófára készült olajfestményt 1763-ban már Buckingham hercegének a fia bocsátotta árverésre, utána azonban eltűnt, és csak a 19. század végén került elő újra, többször átfestve, csaknem felismerhetetlenül. Ekkoriban nem is tartották eredetinek, hanem a mester egy tanítványa művének, így 1958-ban mindössze 45 fontért vette meg a Sotheby's egyik árverésén egy amerikai gyűjtő.

A remekmű 2005-ben került újra piacra, de még mindig az eredeti által megihletett korabeli másolatként. A 2005-ös vásárló restauráltatta a festményt, amelynek eredetiségét hat évig tartó kutatás után végül megállapította egy nemzetközi szakértői csoport.

A londoni National Gallery 2011-2012 fordulóján mutatta be az újra felfedezett festményt egy amerikai gyűjtő tulajdonaként.

Legutóbbi birtokosa Dmitrij Ribolovljev orosz milliárdos, az AS Monaco futballcsapatának tulajdonosa volt, aki négy éve Yves Bouvier svájci műkereskedőtől vásárolta a művet 127,5 millió dollárért. Ugyanakkor egy francia lap korábban arról írt, hogy a festményt befektetési társaságok vásárolták meg közösen, hogy aztán bérbe adják múzeumoknak.

Most viszont kiderült, hogy a kép tulajdonosa a rejtélyes szaúdi milliárdos lett. Az állítólagos vevőről nagyon keveset tudni, nem ismert műgyűjtőként. Az Energy Holdings amerikai energiaipari cég - ahol a herceg az igazgatótanács alelnöke - azt írja róla a honlapján, hogy "Szaúd-Arábia egyik legfiatalabb vállalkozója, aki a távközlésben, az ingatlanüzletben, az energiaiparban és a hulladék-újrahasznosításban van jelen".