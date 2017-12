Ők a legjobban kereső Youtube sztárok

A Youtube sztárok nem hétköznapi hírességek, azonban így is több millió dollárt keresnek évente. A népszerű videómegosztó portálon hatalmas tömegek követik tevékenységüket, és rengeteg rajongóval rendelkeznek világszerte. A listán szereplő legjobban kereső tíz youtuber összesen 127 millió dollárt vitt haza egy év alatt.

A Youtube videómegosztó portál népszerűsége az utóbbi években töretlen, a felületen pedig egyre több nagyravágyó fiatal jelent meg, akik érdekes tartalmaikkal több ezer, sőt milliós rajongótáborra tettek szert.

Daniel Middleton bizonyult a legsikeresebbnek az elmúlt évben, és ő szerepel a Forbes listájának az első helyén. Az elmúlt évet 17 millió követővel és 16,5 millió dolláros bevétellel zárta.

A videójátékokat megosztó fiatalember (gamer) nem csak az interneten aratott hatalmas sikert a 26 éves fiatalember, hanem élőben is sokan voltak kíváncsiak rá.

A Sidney Operaházban rendezett közönségtalálkozó négy telt házas esttel zárt, a jegyeket pedig nagyon hamar elkapkodták a rajongók.

A Youtuberek idejüket nagy részét a digitális világban töltik, de ettől még valódi milliókat zsebelnek be. Az idei évben hosszú idő után ismét visszatértek a gamerek, akik a lista felét teszik ki 2017-ben. Ők főleg videojátékokkal játszanak, miközben kommentálják a tevékenységet, erre pedig elképesztően sokan kíváncsiak.

A Youtube-on nagyon hamar változnak a trendek, ezt jól mutatja, hogy a lista első tíz helyezettje között hat újonc is szerepel. Ők összesítve, 2016 és 2017 júniusa között összesen 127 millió dollárt zsebeltek be.

Gyorsan fejlődő és jövedelmező üzletágról van szó, hiszen az egy évvel korábbihoz képest 80 százalékkal nőtt a legjobban kereső youtuberek bevétele. Megfigyelhető az is, hogy a Youtube sztárok egyre érettebbek lesznek és ennek köszönhetően egyre ügyesebben húznak üzleti hasznot a hírességből, valamint a nagyobb márkák is szívesebben szerződnek velük.

Evan Fong szerepel a lista második helyén 15,5 milliós bevétellel. Ő szintén videojátékok játszásával és kommentálásával keresi a kenyerét. A hivatásos játékosok iránt hatalmas volt a kereslet az utóbbi évben.

Krishna Subramanian, közösségi média szakértő arról beszélt, hogy egyre növekvő közösségről van szó, akik folyamatosan próbálnak fejlődni és új trükköket ellesni a játékok terén, ezért a nagyobb gyártók is szívesen szerződnek a youtuberekkel.

Néhány megosztó személyiség is helyet kapott a legjobb tízben.

Az egyik ilyen PewDiePie, aki mellől az elmúlt évben a rasszista és antiszemita megjegyzései miatt rengeteg rajongó pártolt el, sőt a Google is kiszállt mellőle, mint támogató. Emiatt a tavalyi 15 millió dolláros fizetéstől jócskán alulmardat 2017-ben, hiszen most "csak" 12 millió dollárt keresett.

A New York Times által a Youtube gonosztevőjének nevezett testvérpár fiatalabbik tagja Jake Paul is felkerült a listára bátyjával egyetemben. A Disney csatornától kirúgott Jake sokszor dicsekszik különböző megbotránkoztató cselekvésével, de úgy tűnik erre is sok vevő van.