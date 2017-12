Karácsonyig megkapják a nyugdíjasok az Erzsébet-utalványokat

A karácsonyi időszakhoz közeledve a gazdaság világában is felpörögtek az események. A héten az Apple történelmi büntetést kapott, a General Electric pedig nemcsak külföldön, hanem hazánkban is leépítéseket tervez. Emellett kiderült, hogy miért dőlt el a Google új felhőkarcolója. A Tesco dolgozói mellett a nyugdíjasok is jó híreket kaptak.