Jó hír karácsony előtt: kevesebb lehet a hamis játék

Több világmárka is küzd a – leginkább – kínai hamisítványok ellen, amelyek óriási károkat okoznak az eredeti terméket gyártó vállalatoknak. Az egyik ilyen nagy károsult a Lego, mert olyan másolatok is készülnek, amelyeket még a Lego igazgatója sem tud megkülönböztetni az eredetitől. A dán vállalat most fontos pert nyert Kínában.