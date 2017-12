A garázsban porosodó luxusautó kiváló befektetés

A luxusautók az öbölmenti arab országok gazdagjai között is igazi státuszszimbólumnak számítanak. A vagyonos sejkek nem csak mennyiségben, hanem minőségben is próbálnak egymásra licitálni egy-egy járművel. Emiatt jelenhetnek meg az utakon az extrém módon díszített sportkocsik, és ezért kelnek el szinte azonnal a limitált szériás sportautók, legyenek bármilyen drágák is. Ráadásul mindez rendkívül jó befektetés.