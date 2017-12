12 elképesztő jóslat Elon Musktól

Elon Musk nem csupán nagyszabású terveiről híres, hanem arról is, hogy elég jó hatékonysággal meg is valósítja azokat. Határozott jövőképe van a világról, és talán jelenleg nincs is olyan ember, aki nála hitelesebb előrejelzést tud adni az emberiség jövőjéről. Elon Musknak határozott elképzelése van az elektromos autókról, az űrbéli életről és a harmadik világháború kiváltó okáról is.