Újabb mérföldkőhöz érkezett Szaúd-Arábia meghirdetett gazdasági és társadalmi reformja. Ahogy az Origo is megírta, a Szalmán koronaherceg nevével összefonódott, komplex ország-átalakítási program azt jelenti, hogy a dúsgazdag olajország megkezdte a felkészülést a fekete arany utáni életre. Ennek újabb, de kétségkívül látványos mérföldköve, hogy jövő márciustól újra lehet moziba menni az országban.

35 éves tilalomnak vet véget a szaúdi vezetés azzal, hogy jövőre engedélyezi a mozik újranyitását az országban. Sőt, az ország gazdasági diverzifikálásának részeként, a területért felelős állami szerv azt is bejelentette, örülnek, ha az országban megjelenik a filmekkel kapcsolatos kereskedelmi szemlélet, ennek érdekében pedig szívesen látják a forgalmazókat is.

Katalizátort látnak a moziban

A konzervatív szunnita vahabita királyságban az 1980-as évek elején zárták be a filmszínházakat. Ez az akkor lezajlott fundamentalista fordulat része volt, amely szigorú keretek közé szorította a szaúdi társadalom működését. Ennek azonban most vége.

A mozik megnyitása a gazdasági növekedés és a gazdasági sokszínűség kialakításának katalizátora lesz" – mondja Awwad Alawwad, az ország kulturális minisztere. A miniszter azt is jelezte, az első mozik – a szabályozási környezet kialakítása után – várhatóan 2018 márciusában nyithatnak meg az országban.

A kormány számításai szerint,

a mozik megnyitásához kapcsolódóan 2030-ig 24 milliárd dolláros gazdasági teljesítmény várható,ami 30 ezer embernek ad munkát a következő évtizedben. Ez 300 egység megnyitását jelenti, összesen több mint 2000 vászonnal - írja a Financial Times.

Nők a volánnál

Szaúd-Arábia vezető tisztségviselői és az állam irányítói az utóbbi hónapokban mind több, nagyszabású tervet jelentenek be a mostani olajnagyhatalom átalakítására és felkészítésre a fosszilis korszak utáni világban, a Vision 2030 projekt részeként. A törekvések irányítója Mohammad bin Szalmán koronaherceg, aki minden jel szerint, határozott elképzelések mentén, és ellenállást nem tűrve kezdte meg az elképzelések megvalósítását.

Nem a mozik újranyitása az egyetlen, mely a társadalmi átalakulások részeként, a mindennapokban is átformálhatja a szaúdiak életét. A turizmus felfuttatása mellett, várható az is, hogy hamarosan a nők is a volán mögé ülhetnek az országban. Egy másik bejelentés szerint, a tervek alapján már 2018 júniusától engedélyezik a nőknek, hogy közúti forgalomban autót vezessenek.