A legőrültebb ajándékok Star Wars-rajongóknak

A Star Wars-rajongók számára különlegesen telik majd az ünnepi időszak, hiszen a legújabb film bemutatójáig már csak néhány nap van hátra. Bizonyára sokan szeretnének majd a Csillagok Háborúja-univerzumhoz kapcsolódó ajándékokat tenni a karácsonyfa alá, ezért mutatunk néhány ötletet azoknak, akik nem sajnálják a pénzt, ha kedvenc filmjeikhez kapcsolódó tárgyakra költhetik.

A héten világszerte és a hazai mozikban is bemutatásra kerül a sokak által várt új Star Wars-film. Az Utolsó Jedik minden korosztály számára élvezetesnek ígérkezik, hiszen az 1977-ben, az Egy új remény bemutatóján még gyerekként részt vevő rajongók, ma már felnőtt fejjel ülnek be a vetítésre.

A Bloomberg a premier apropójából összegyűjtött néhány olyan ajándékot, amikre bizonyára csak a legnagyobb rajongók nem sajnálják a pénzt, hiszen egyáltalán nem olcsó kacatokról van szó. Jöjjenek tehát a legőrültebb ajándékötletek, amik biztosan felvillanyozzák a széria kedvelőinek karácsonyát.

Darth Vader Swarowski kristály figura, 10 250 dollár (2,7 millió forint)

Aki a sötét oldalt és annak leghíresebb karakterét, Darth Vadert kedveli, az most potom 10 250 dollárért megszerezheti magának ezt a 300 fekete kristályból kirakott figurát, amelyen 29 000 hagyományos kristály is található. A Swarowski szerint minden egyes figura elkészítése több mint 120 órát vett igénybe.

Az Ezeréves Sólyom legószett, 799 dollár (210 ezer forint)

Han Solo klasszikusnak számító űrhajója megelevenedhet a szerencsés rajongó otthonában. A készítők szerint ez a legélethűbb és legrészletesebb modell amit valaha készítettek. Az űrhajóhoz természetesen jár Han Solo, Leia hercegnő, Csubakka és C-3PO figurája is. Az új generáció néhány tagja is helyet kapott a fedélzeten, mint például a közkedvelt BB-8.

Han Solo lefagyasztott mása, 9999 dollár (2,66 millió forint)

Jabba palotája helyett, most 9999 dollárért bárki szobájába bekerülhet Han Solo fagyasztott mása, asztal formájában. Az ár mellett a másik hátulütője a dolognak, hogy 12 hét az elkészítési idő, ezért karácsonyig már biztosan nem érkezik meg az ajándék.

Star Wars flippergép, 8999 dollár (2,4 millió forint)

Bizonyára akadnak olyan Star Wars-fanatikusok, akik szeretik a flippert is. Számukra készült ez az egyedi Csillagok Háborúja tematikájú flippergép. A gép az eredeti trilógiából ismert szövegeket is lejátszik, valamint LED formájában beépítették az Ezeréves Sólymot is amint TIE vadászgépekkel harcol.

Halálcsillag grillsütő, 10 000 dollár (2,6 millió forint)

Egy birodalmi kerti parti elengedhetetlen kelléke lehet ez a Halálcsillagot ábrázoló grillsütő. Egy igazi Sith-rajongó számára nincs is szebb annál, mint az ikonikus létesítmény belsejében megsütni a finomságokat. Ugyan az eredeti űrállomás tervezése többször is balul sült el, de attól még ez a termék valószínűleg hibátlanul működik addig, míg Luke Skywalker fel nem robbantja.

Ezeréves Sólyom üvegasztal, 6499 dollár (1,7 millió forint)

Ki ne emlékezne a jelenetre, amikor Han Solo átvezényli szeretett űrhajóját az aszteroidamezőn, miközben C-3PO a túlélés esélyeit számolja ki éppen. Most bárkinek a lakásában ott lehet a klasszikus jelenetet megörökítő kis asztal, csak a borsos árat kell megfizetni.