Kötelező lehet az üvegek visszavétele több ezer boltban

Akár már 2018 januárjától életbe léphet az a rendelet, amely kötelezővé teszi az üveg visszavételét a nagyobb boltok számára. Egyelőre azonban még csak a tervezet ismert. A szűk határidő miatt problémás lehet a boltok megfelelő felszerelése konténerekkel.

2018 januárjától kötelező lenne a háromszáz négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerüzletekben a hulladék üvegek visszavétele a vásárlóktól - írja a blokkk.com.

A felkészülésre nem marad sok idő, mivel kihirdetett rendelet még nincs, csak tervezet.Önmagában a szándék jó, hogy a nagyobb élelmiszerboltok vegyék vissza a vásárlóktól az üveghulladékot. A szaktárca rendeletének napokban napvilágot látott tervezete erre irányul, amikor előrevetít egy olyan kötelezettséget, hogy a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerboltoknak 2018 január elejétől kötelező lesz visszavenni a vásárlóktól a hulladék, használt, élelmiszereket tároló üvegeket.

Ez nem betétdíjas rendszer, amikor pénz ellenében lehet az üvegeket csere-berélni a boltban, hanem a vásárló elszántságára épít.

Egyébként jelenleg is gyűjtenek vissza üveget a nagyobb élelmiszeráruházak, ez része a hulladékgazdálkodásnak.

A 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű élelmiszerboltok döntő részben a nagy hazai és nemzetközi láncok körébe tartoznak, ebből kiindulva közel kétezer üzlet válhat kötelezetté.

A rendelet tervezete szerint az üvegek visszagyűjtése több módon is végezhető:

konténerrel a bolt előtt, ami autóval is megközelíthető, így ez a megoldás a saját parkolóval rendelkező élelmiszerbolt számára jelenthet lehetőséget. Elhelyezhető a konténer a bolt előtt is, ha nem ütközik valamilyen városképi, vagy közlekedési, biztonsági előírással. A végső megoldás a bolton belüli visszavétel.

Az idő szűkös, ugyanis a boltoknak be kell szerezni egy-két ezer, a célnak megfelelő konténert. Itt a biztonságra is ügyelni kell. Emellett meg kell állapodni egy üveghulladékot visszagyűjtő vállalkozással is az időnkénti elszállításról.