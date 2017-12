A Disney örökre átírja az amerikai filmipar történetét

Néhány hete felröppent a hír, hogy a Disney zárt ajtók mögött tárgyal a világ egyik vezető filmgyártójával, a 21st Century Fox-szal. Egyre inkább úgy tűnik, hogy hamarosan megegyezés születik, sőt a héten létrejöhet a történelmi megállapodás, amely örökre átírja a film- és a televíziózás történetét.

A Rupert Murdoch tulajdonában lévő 21st Century Fox hamarosan a Disney birtokába kerülhet. A Financial Times szerint még a héten megszülethet a megállapodás, ami - előzetes információk alapján -legalább 60 milliárd dollárjába fog kerülni a Disneynek.

A bejelentés akár csütörtökön megtörténhet és ezzel teljesen megváltozhat az amerikai filmipar látképe.

A Fox tulajdonában olyan neves franchise-ok vannak, mint a hamarosan új részekkel jelentkező Avatar, vagy a hatalmas népszerűségnek örvendő X-Men filmek. A Disney már jelenleg is igen erős portfólióval bír, hiszen olyan húzónevek vannak nála, mint a Star Wars.

A filmes részleg mellett a Disney megszerzi magának az Egyesült Királyság legnagyobb sportcsatornáját, a Sky Sportsot, valamint a Star tévécsatorna indiai jogait is, a Fox részesedését a Hulu streamszolgáltatóban és a Fox amerikai regionális sportcsatornáit.

A Fox megmaradt egységeit - a Fox News és a Fox Sports - egy új cégbe viszik át, amely új névvel és arculattal fog elstartolni. Korábban megírtuk, hogy a Disney ezeket azért nem tudja megszerezni, mert már az ő birtokában van az Egyesült Államok egyik vezető sportcsatornája, az ESPN.

Az amerikai szakhatóságok pedig nem engedélyeznék, hogy egyetlen vállalat birtokolja az ország médiapiacának meghatározó részét.

A tárgyalásokat hamarosan befejezik, a megállapodáshoz már csak az ár pontosítása szükséges, valamint arról is egyeztetnek, hogy miként tudnak megfelelni a Trump kormányzat által szigorított szabályoknak.

Washington nemrég meghiúsította az AT&T és a Time Warner 87 milliárdos összeolvadását.

A Financial Times által szokatlannak nevezett kormányzati közbelépésnek politikai indíttatásai is lehettek. Az újság szerint nem gyakran fordul elő, hogy Washington blokkol úgynevezett vertikális felvásárlásokat, különösen akkor, amikor a vállalatok nem közvetlen versenytársai egymásnak.

A döntéshozók várhatóan azt fogják vizsgálni, hogy a Fox felvásárlása milyen hatással lenne az amerikai sportközvetítésekre, valamint a két filmgyár összeolvadása miatt korlátozni kell-e a versenyszabályoknak megfelelően a gyártók tevékenységét.

A horizontálisnak is nevezett üzlet, vagyis amikor egy vállalat a közvetlen versenytársának cégelemeit vásárolja fel, sokkal komolyabb és alaposabb ellenőrzésre számíthat, különösen azután, ahogyan az AT&T és a Time Warner üzletébe is belekötöttek.

Erik Gordon, a Ross School of Business at Michigan University professzora szerint nem lesz egyszerű végigvinni az összeolvadást. Elmondta, hogy a Disney jelenleg a második legnagyobb médiaóriás az Egyesült Államokban és a Fox is a vezetők közé tartozik. A médiaiparban pedig sokkal szigorúbban tekintenek az ilyen típusú felvásárlásokra, mint a gazdaság más területein.

A MoffettNathanson elemzője úgy véli, hogy a megállapodás egyik kényes pontja lehet a Fox 22 regionális sportcsatornája. Ezek ugyanis fontos közvetítési jogok birtokosai és a felvásárlás után - ezek birtokában már - a Disney símán felnyomhatná saját sportcsatornája, az ESPN terjesztési árát.