A Disney felborítja a hollywoodi erőviszonyokat

Az amerikai filmipar óriása született meg ma, hiszen a Walt Disney, az Egyesült Államok második legnagyobb filmgyártója felvásárolta a 21st Century Foxot. A streamszolgáltatók, mint a Netflix és az Amazon, hamarosan azon kaphatják magukat, hogy egy vállalattól kell megszerezniük a streamjogok többségét, ahhoz, hogy az oldalaikra új tartalmak kerülhessenek fel. Ez nehéznek ígérkezik, hiszen a Disney saját streamszolgáltatót szeretne indítani a jövőben és a tartalmaikat exkluzívan csak ott teszik majd elérhetővé. Egyébként nemrég bontották fel a Netflixszel kötött szerződésüket.

A kiszivárgott hírek igaznak bizonyultak és a Disney 52 milliárd dollárért hivatalosan is felvásárolta a 21st Century Fox nagy részét. Mint korábban megírtuk a Fox Sports és a Fox News egy új cég alá kerül majd, azokat a Disney nem vehette meg.

A Disney megkapja a Foxtól: - A Fox által birtokolt televíziós csatornák, mint a National Geographic és az FX. Kivétel a Fox Sports, a Fox News és még néhány csatorna. -A Fox részesedése a nemzetközi csatornákban, mint a Sky és a Star TV. -A Fox 30 százalékos részesedése a Huluban

-A Fox filmstúdiója



A Netflix régóta érzi a filmgyárak összefogásának veszélyét, ezért is határozták el, hogy 2020-ig 50 százalékra növelik a saját gyártású tartalmak arányát platformjukon. Nem arról van szó, hogy ne szeretnék más gyártó produkcióit is tartalomként kínálni, hanem arról, hogy ezt mostantól egyre nehezebb tehetik meg.

A Disney fájdalmas szakítása a Netflixszel sokáig úgy tűnt, hogy egyik médiacégnek sem lesz előnyös.

Viszont a mostani a megállapodással lényegesen átszabták a piaci viszonyokat, hiszen a Fox megszerzésével értékes tartalmak kerültek a Disneyhez.

A Disney egyből két streamszolgáltatóval fog elindulni 2019-ben, az egyik a sorozatokért és filmekért lesz felelős, a másik pedig a különböző sporttartalmakért és élő mérkőzésekért.

A Disney és a Fox közösen, a Netflixen elérhető népszerű műsorok 19 százalékát fogják birtokolni.

Ezzel ők lennének a második legnagyobb televíziós hatalom a CBS mögött - írja a Financial Times. Az összeolvadás után, a Netflix összességében alulmarad a két gyártóval szemben, ezért is kezd évente több milliárd dollárért saját tartalmakat forgatni.

Az Amazon Prime sem lesz könnyű helyzetben. Az oldalon szereplő 500 legnézettebb műsor közül, a Fox és a Disney birtokában van 9 százaléknyi és minden bizonnyal 2019-től az összes ilyen program lekerül a többi platformról is.

Michael Sloan, a YipitData elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a streamszolgáltatók nagy bajban lesznek, amikor a filmgyártók elkezdik levenni a tartalmaikat a népszerű oldalakról. A Netflixen van a legnagyobb nyomás, és úgy tűnik kicsit megkésve, de még talán időben reagáltak az egyre valósabb veszélyre.

A győztes a Hulu lehet, amely egyelőre csak az USA-ban és Japánban érhető el, azonban a Foxnak tulajdonrésze van a cégben és várhatóan oda viszi majd át a Disney a tartalmait, amíg el nem indítja a Fox saját szolgáltatását.

A Fox már tavaly elkezdte levenni műsorait a Netflixről. Egy év alatt a 39 Fox tartalomból, ma már csak 20 érhető el a Netflixen. Olyan siker sorozatok is lekerültek, mint az X-akták és a Buffy, a Vámpírok Réme. A Hulu platformján azonban továbbra is elérhetőek, ami előrevetíti, hogy merre is mozdul majd a Disney.

A licenszjogok többsége, amelyeket a Netflix és az Amazon kötött a forgalmazókkal, több évre szólnak. Ha valamelyikük úgy dönt, hogy elkezdi levenni a műsorait az oldalakról, akkor még így is, akár évekig elérhetőek lehetnek éppen a szerződésekbe foglalt kiskapuk miatt.

A klasszikus, nagy filmgyártók támadása miatt, a streamszolgáltatók képtelenek a többfrontos harcra és nem figyelnek az olyan vállalatokra, mint az Apple, vagy a Youtube, amelyek szép csendben egyre nagyobb területet foglalnak el a nem hagyományos médiapiacon.