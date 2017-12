Akár több mint 1 százalékponttal is lejjebb szorítható a THM különböző kedvezményekkel, ez pedig 1 millió forintos megtakarítást is hozhat. A BankRáció.hu adatai szerint december közepén a legolcsóbb, legalább 3 évig fix törlesztő részletű lakáshitelek közül a legjobbak alig több mint 3 százalékos THM-mel is elérhetőek.

Egy hitelfelvétel hosszú távú elkötelezettséget jelent egy-egy háztartás számára, ezért fontos az igénylésre való körültekintő felkészülés. Ma már a bankok a korábbi évekhez képest jelentősen egyszerűsítették a hitelfelvételhez kötődő adminisztrációt, de azért számos tényezőt figyelembe kell venni – derül ki a BankRáció.hu összeállításából, amely a lakáshitel felvételhez szükséges legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte össze.

Minden hitelfelvétel előtt nagyon fontos, hogy készítsünk családi költségvetést. Többek között számba kell venni a rendszeres kiadásokat, meghatározni, hogy mennyit tud az adott család törlesztésre fordítani anélkül, hogy túlfeszítené a kereteket, azaz marad hirtelen felmerülő kiadásokra is pénz" – közölte Trencsán Erika, a BankRáció.hu szakértője. Lényeges, hogy a családtagok jövedelmét együttesen is vizsgálhatja a bank. Ha két kereső van a háztartásban, akkor az összjövedelmük magasabb, és ezekre már kedvezményeket lehet érvényesíteni.

Mennyivel jobb?

Ha valaki 250 000 forintnál magasabb nettó fizetéssel rendelkezik és ezt a bankhoz utaltatja, esetleg más banki szolgáltatást vállal – például megtakarítási konstrukciót indít, biztosítást köt –, akkor akár több mint 1 százalékponttal csökkentheti a teljes hiteldíjmutatót. A BankRáció.hu adatai szerint december közepén a 10 millió forintos, 20 éves futamidejű, legalább három évig fix törlesztő részletű lakáshitelek között számottevő különbségek voltak.

A feltételek teljesítése esetén a legolcsóbb lakáshitelek akár alig több mint 3 százalékos THM-mel is felvehetőek, ha azonban az említett feltételek nem teljesülnek, akkor 4 százalék fölé mehet a THM. Ez a különbség pedig a hitel futamideje alatt a teljes visszafizetendő összegben milliós extra kiadást jelenthet. Másként fogalmazva, ha a legjellemzőbb feltételeket nem teljesíti a hitelfelvevő akkor 4-5 ezer forint lehet a különbség a havi törlesztőben, a teljes visszafizetendőben pedig 1-1,5 millióra rúghat az eltérés. Ráadásul az így megtakarított havi 4-5 ezer forintból egy lakástakarék-konstrukciót is el lehet indítani, amelyre állami támogatás is jár.

Bár a bankok ajánlatai különböznek, főként a THM-ben, de vannak olyan elvárások, amelyek majdnem minden banknál azonosak" – tette hozzá Trencsán Erika.

Lakáshitelt jellemzően csak 18 évnél idősebb, legalább rendszeres minimálbérrel rendelkező igénylők kaphatnak, emellett fedezetként egy ingatlant kell biztosítaniuk. Utóbbi miatt szükség van tulajdoni lapra, ezzel igazolható, hogy az ingatlan tehermentes.

A felvehető hitel összegét a bank az általa megbízott értékbecslő szakvéleménye alapján határozza meg, magát a szerződést pedig közjegyző előtt szokták aláírni. A BankRáció.hu szakértője szerint hitelfelvétel előtt érdemes a teljes piaci kínálatot átnézni, mert a hitelfelvételhez szükséges szolgáltatások költségeit vagy azok egy részét a bankok különböző akciók keretében megtéríthetik az ügyfelek számára.