Karácsonyi ajándék állami támogatással

Különleges ajándékokkal is lehet készülni a karácsonyra, amelyek célja is rendhagyó: az egészség megőrzése és biztos pénzügyi háttér nyugdíjas korra. Pusztán annyit kell tenni, hogy az év végéig megkezdjük vagy fokozzuk a takarékoskodást az önkéntes egészségpénztárak és nyugdíjpénztárak segítségével. Ráadásul a befizetéshez az állam akár 150 ezer forintos adójóváírási lehetőséget biztosít. Nem érdemes veszni hagyni ezt a jó lehetőséget!

A múlt évben a magyarok átlagosan 40 ezer forintot költöttek ajándékokra, az idén pedig könnyen lehet, hogy sokaknál növekedni fog az ünnepekre fordított összeg, ugyanis a statisztikák alapján jelentős béremelkedésről szólt az idei év háztartások, munkavállalók számára. A hivatalos adatok szerint szeptemberben közel 195 ezer forint volt a családi adókedvezmény nélküli nettó átlagfizetés, ami közel 14 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Sokan a megszokott módon fognak ajándékot vásárolni, de ha tehetjük érdemes ilyenkor is gondolni a jövőre. A magasabb fizetés például többeknek lehetőséget nyújthat arra is, hogy megkezdjék vagy fokozzák az öngondoskodást, azaz megtakarítással készüljenek az időskorra és egészségmegőrzésre, vagy akár egyéb megtakarítási céljaikra is.

Erre pedig az egyik legjobb alternatívát az önkéntes nyugdíj és egészségpénztári megoldások nyújtják. Aki jövőt szeretne ajándékozni, annak mindössze annyit kell tennie, hogy az ajándékokra szánt, vagy év során megtakarított összeg, esetleg az év végi jutalom egy részét - legkésőbb december 29-ig - rendhagyó módon önkéntes nyugdíjpénztárba vagy egészségpénztárba fizeti be. Amellett, hogy így pénzügyi szempontból tudatos döntést hoz, mindebben az állam is támogatja, hiszen az egyéni pénztári befizetések után 20 százalékos, évi maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés igényelhető. Érdemes élni a lehetőséggel!

Ha egészséget ajándékoznánk, az egészségpénztár az egyik legjobb eszköz. Az ünnepek előtt az egészségpénztári számlákra befizetett összegekből pedig nem csak a lakosság által a spórolási ranglista élére sorolt célokra (váratlan helyzetek, gyerekek taníttatása, stb) takaríthatunk meg, de akár értékes ajándékokkal is meglephetjük magunkat vagy szeretteinket. Egészségpénztárakkal ugyanis számos terméket – a nagyszülőknek vérnyomásmérőt, vagy más gyógyászati segédeszközöket, a legkisebbeknek babaápolási termékeket, házastársunknak, vagy magunknak gyógyterméket, szemüveget – tudunk akár azonnal vásárolni egyenlegünkből, illetve számos élethelyzetre készülve, például gyerekvállalás előtt, vagy alatt felmerülő költségekre, de akár lakáscélra egyaránt érdemes itt gyűjteni, akár családi segítséggel is.

Ha pedig hosszabb távra tervezünk és az eljövendő karácsonyokra is előre gondolunk, akkor remek lehetőséget biztosítanak például az önkéntes nyugdíjpénztárak, amelyek alacsony költségek mellett évről évre az inflációt meghaladó hozamot biztosítanak tagjaik számára. Csak az idei év első kilenc hónapjában a nyugdíjpénztáraknál átlagosan 11 százalékkal növekedett a tagok vagyona, mely mára már átlagosan és fejenként 1,2 millió forintot tesz ki.