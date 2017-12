Megállapodott a bérrendezésről a METRO és a szakszervezet

Megállapodott a METRO Kereskedelmi Kft. vezetősége a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a 2018 januártól életbe lépő Áruházi Bérrendezési Programról. A többhetes előkészület és egyeztetés után létrejött megegyezést a Központi Üzemi Tanács is támogatja. Az átfogó és átlátható bérrendezés alapvetése az volt, hogy a törvényben előírtnál magasabb minimálbéremelést minden áruházban úgy hajtsák végre, hogy közben a magasabb felelősségi körökre jellemző, most meglévő jövedelemkülönbségek is megmaradjanak.