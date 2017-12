Az iraki kormány bejelentette, megkezdték az ország legnagyobb olajfinomító létesítménye, a Baiji-komplexum újjáépítését. A telephelyet az Iszlám Államtól 2015 őszén foglalta vissza az iraki hadsereg a síita milíciák támogatásával.

Ha befejeződnek a rekonstrukciós munkálatok, a Baiji napi 70 ezer hordó olaj finomítására lesz képes, közölte az olajügyi minisztérium a felújítás megkezdése kapcsán. Ez jócskán alatta marad a korábbi termelésnek, de a finomító ügye a kurd befolyás ellensúlyozása miatt is fontos a bagdadi kormánynak.

Stratégiai létesítmény

A Baiji olajfinomító 1975-ben kezdte meg működését, és 2014-ig napi 250-300 ezer hordó finomított olajat állítottak elő az üzemben. Az Iszlám Állam 2014-ben vette át az uralmat a Kirkuktól mindössze 111 kilométerre fekvő létesítményben.

A bagdadi kormánynak nem csak a kieső termelés jelentette következményekkel kellett szembenéznie, hanem annak fenyegetésével is, hogy a térségben később a kurdok veszik át a hatalmat.

Miután 2015 őszén kiszorították az Iszlám Államot a térségből, az iraki kormányerőknek meg kellett küzdeniük a benyomuló kurd pesmergákkal is. A finomító pedig károkat szenvedett, főképp azért, mert az ISIS itt is azt a taktikát alkalmazta, amit máshol is szokott. Azaz a föladni kényszerült területről úgy vonult vissza, hogy a lehető legnagyobb pusztítást hagyja maga után.

Az iraki-kurd ellentét terepe lehet

A létesítmény térsége a kurd-iraki ellentét terepe lehet. A kurd olajmezők közelsége miatt, a finomító stratégiai eszköz lehet az iraki állami olajipari vállalat számára, Erbillel szemben. Az újraindítás segíthet abban, hogy az iraki kormány az ország olajiparára irányítsa a figyelmet a kurdokkal szemben.

A felújítási költségek a létesítmény állapota miatt jóval többe kerülnek majd, mint azt előzetesen becsülte a kormány. Az olajügyi minisztérium várakozása szerint, az itt finomított olajjal csökkenteni lehet az import mértékét, és stabilizálni az ország északi részének ellátását.