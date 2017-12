Megmutatjuk, miért és mennyi pezsgőt iszunk szilveszterkor

Minden szilveszterkor emberek tízmilliói koccintanak pezsgővel a világon, azonban sokan nem ismerik ennek eredetét. Az elfogyasztott pezsgő mennyisége is figyelemreméltó és úgy tűnik, a hagyomány továbbra is erősen él a fiatalokban és az idősebbekben egyaránt. Megmutatjuk, hogy mennyi pezsgőt fogyasztunk és más érdekes tényekkel is szolgálunk a népszerű alkoholos italról, valamint kiderül az is, hogyan alakult ki a máig is megmaradt tradíció.

Az újévi pezsgőzés hagyománya 1500 éves múltra tekint vissza és azóta is a szilveszter elengedhetetlen része. Már a 16. századi Európában is az emberek ünnepekkor általában pezsgőt fogyasztottak, azonban ezt csak a legtehetősebbek engedhették meg maguknak.

Az egykor csak egyházi vezetők fogyasztotta ital a francia forradalom után terjedt el igazán, Kolleen Guy történész szerint. Ekkor már nem volt szükség papra például egy hajó felszenteléséhez, elég volt egy üveg pezsgőt odacsapni a hajó oldalának.

A bor is sokáig a tehetősek itala volt, mégis a pezsgő lett az, amit az elit előszeretettel fogyasztott ünnepekkor. Akkoriban azonban nem volt veszélytelen a pezsgőzés, mert nagyon gyakran robbantak fel az üvegek és a szilánkok sokakat megsebesítettek.

A pezsgő népszerűsége 1800 és 1850 között teljesedett ki igazán. Ekkor ugrott meg ugyanis az évi palackszám 300 ezerről 20 millió darabra.

Történészek szerint a szilveszteri koccintás tradíciója egészen Julius Caesarig vezethető vissza, de valójában az éjféli pezsgőzés és az ünneplés csak az 1800 években jött divatba. A 19. század végére azonban már az újév elengedhetetlen kelléke lett egy New York-i étteremnek, a Cafe Martinnak köszönhetően.

Az étterem egy francia testvérpáré volt, akik 69 különböző pezsgőt felsorakoztató kínálatuk miatt hamar ismertté váltak a tehetős New York-iak körében. A pezsgőket Franciaországból hozatták, a szilveszteri partijuk pedig idővel hagyománnyá nőtte ki magát.

Évente átlagosan 300 millió üveg pezsgőt fogyasztanak el világszerte szilveszterkor, de ez kizárólag a champagne-re vonatkozik és nem tartoznak ide a különböző amerikai és olasz habzóborok, mert igazán a francia Champagne nevű régióból származó pezsgőt lehet pezsgőnek nevezni.

Minden 0,75 literes üvegben 5 liter szén-dioxid található. A pezsgőkészítés úgy indul, mint bármely fehér bor esetében, azonban az utolsó fázisban cukrot és élesztőt adnak hozzá. Az élesztő felemészti a cukrot, melléktermékként pedig szén-dioxid keletkezik, vagyis így kerül a buborék a pezsgőbe.

Üvegenként körülbelül mintegy 100 millió buborék van a pezsgőben, - legalábbis a Gerald Liger-Belair kutatása szerint. Az ünnepi hangulat mellett a buborékok is fontos szerepet játszanak abban is, hogy milyen az íze a pezsgőnek. A buborék ugyanis aromát is hordoz, amelyet kipukkanása után belélegzünk, és ez is hozzájárul a különleges élményhez.