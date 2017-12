Döntött az unió, az Uber taxicég, nem informatikai vállalat

Fontos témában döntött ma az Európai Bizottság, mely állásfoglalt abban, hogy az Uber taxitársaság-e vagy más szabályok elá eső cég. Az Uberre vonatkozó szabályok megállapítását a bizottság tagállami jogkörbe helyezte.

Az innovatív koncepció ellenére

közlekedési vállalatnak minősül az Uber, így érvényesíthető rá a hagyományos taxitársaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás – mondta ki szerdai ítéletében az Európai Bíróság.

A luxembourgi székhelyű törvényszék mindenekelőtt megállapította, hogy az Uber nem pusztán közvetítői szolgáltatást nyújt, ez a tevékenység a szerves része egy átfogó, közlekedési szolgáltatásnak. A cég tevékenysége tehát nem digitális, hanem közlekedési szolgáltatásnak minősül.

Az elektronikus kereskedelemről, illetve a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelv ezért nem alkalmazható az ilyen közvetítői szolgáltatásra, mely nem is az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, hanem a közös közlekedéspolitikának a körébe tartozik.

A bizottság szerint a tagállamok feladata, hogyszabályozzák a szolgáltatásnyújtás feltételeit az uniós szerződések általános szabályaival összhangban.

Az ítélettel a bíróság megerősítette Maciej Szpunar főtanácsnok állásfoglalását, miszerint az Ubernek közlekedési szolgáltatásnak kell minősülnie, mert gazdasági szempontból ez képezi az elsődleges elemet a vállalat működésében, az utasok és a sofőrök interneten keresztül történő összekapcsolása csak másodlagos.

A vállalat éppen ennek az ellenkezőjéről szerette volna meggyőzni az Európai Bíróságot.

Később az Uber közleményben reagált a történtekre, hangsúlyozva, hogy az ítélet nem változtat a működésén az uniós tagállamok többségében, ugyanakkor rámutatott, hogy "európaiak milliói számára továbbra is akadályozzák az Uberhez hasonló alkalmazások használatát".

Folytatni fogjuk a párbeszédet az európai városok vezetésével" – közölték.

Az Uber öt éve érkezett Európába. A hagyományos taxitársaságok és hatóságok is bírálták, mondván, tisztességtelen versenyelőnyre tett szert azzal, hogy közösségi személyszállító szolgáltatásként nem vonatkoztak rá a szigorú engedélyezési és biztonsági előírások.

A most is alkalmazott, előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi, hogy a tagországok bíróságai a közösségi jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek az EU bírósága elé. Utóbbi azonban nem dönti el a jogvitát, az a tagállami bíróság feladata, hogy az ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírálja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más tagállami bíróságokat is köti.