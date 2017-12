Ahogy az Origo is több alkalommal megírta, az indiai kormány eltökélt abban, hogy 2030-ig megvalósítja a hatalmas ország közúti elektromos fordulatát, és ettől az évtől kezdődően csak környezetbarát e-autók közlekedhetnének az utakon. India ez irányú igénye azonban nem csak óriási üzlet, hanem hatalmas kihívás is a gyártóknak – írja az Asia Times. Úgy tűnik azonban, mind több potenciális szállítónak lehet érdekes az indiai piac. Most a Yamaha állt elő javaslattal az ország számára.