Az olcsóbb karácsonyi bevásárlás titka

A karácsonyi költekezés miatti nyomás évről-évre növekszik, a hagyomány rengeteg ételt, sok ajándékot kíván meg, de néhány szabályt betartva, nem kell túl sokat költeni, és még az ünnepi hangulat is megmarad.

A maradék felhasználása

A készülődés során általában több étel készül a vacsorára, mint amennyit sikerül megenni, ezért érdemes jó előre megtervezni a menüsort, és végiggondolni, vajon mennyi töltött káposztára lesz szükség, és vajon tényleg kell-e még egy plusz desszert. De ha még így is marad valamennyi étel, egy kis kreativitással remekül összerendezhető a maradék finomság.

A karácsonyi pazarlás egyik legfontosabb oka a pánikvásárlás, mivel az üzletek néhány napig zárva tartanak, és sok olyan terméket is vásárolunk, amire talán nem is lenne szükségünk. Érdemes figyelembe venni a család nagyságát, és ha vendégek is jönnek, valószínűleg ők is hoznak valami ételt az ünnepre.

Olcsó főzés

Az előre elkészített ételek drágábban kerülnek az üzletek polcaira, mintha mi magunk ütöttük volna össze. Ráadásul az ünnepek közeledtével megdrágulhatnak a hagyományos karácsonyi menüsor alapanyagai, ezért

érdemes kicsit eltérni a megszokottól, és olyan ételekkel lepni meg a családot, ami finom, de nem a hagyományos értelemben vett karácsonyi fogás.

Ehető ajándékok

A kézzel készült ajándékok mindig különleges benyomást keltenek, és emellett még remek módja a karácsonyi kiadások csökkentésének. Egy szépen elkészített ajándék, az összetevőket tartalmazó csomag karácsonyi díszítéssel remek, ízléses meglepetés.

Csoki rajongóknak házi bonbon, a sajtok kedvelőinek különleges fűszerezésű sajttál, a gyümölcsök szerelmeseinek pedig igazi házi befőttet és gyümölcstálat is ajándékozhatunk.