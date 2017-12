A magyarok egyre többet költenek karácsonykor

A karácsonyi időszak mindig forgalmasnak számít, de az idei évben a megszokottnál is többet költöttek a magyarok ajándékokra. Érdekes trendek is megfigyelhetőek voltak: egyre többen vásárolnak érintős bankkártyával, valamint nőtt a hitelfelvételek száma is. A többség jóval többet költ az ünnepi időszakban annál, mint amennyit megengedhetne magának.

Az idei évben többet költöttek a magyarok ajándékokra mint egy évvel korábban, átlagosan 52 ezer forintot. Az ünnepi időszak sokak pénztárcáját terheli meg, hiába vallja a megkérdezettek 93 százaléka azt, hogy nem az ajándék értéke a fontos.

A fővárosban élők, az idősebbek és a nők akár már két-három hónappal korábban is szívesen elkezdenek készülődni. Ennek ellenére az ajándékvásárlás minden ötödik ember szerint nagyon stresszes, amiért a többség (6 százalék) a zsúfolt üzleteket okolja, de akad, aki egész egyszerűen nem szeret vásárolni (23 százalék).

A legtöbben (85 százalék) nagy figyelmet fordítanak az ajándékok kiválasztására. Minden második ajándékozó fejében már nagyjából körvonalazódik a terv, mielőtt célba veszi az üzleteket, sőt, minden ötödik konkrét elképzeléssel vág neki a beszerzésnek.

A Budapest Bank felméréséből kiderült, hogy a magyarok 63 százaléka webáruházakban, 62 százalékuk pedig bevásárlóközpontokban és plázákban szerzi be az ajándékokat. A webáruházak népszerűsége nem meglepő, hiszen tízből nyolcan vásároltak már interneten, négyen pedig rendszeres online vásárlók.

Az ajándékvásárlók kétharmada még készpénzzel fizet online és személyes vásárlás esetén is, ám növekszik az érintésmentes funkcióval ellátott bankkártyát használók aránya. A hitelkártya használata inkább a férfiakra jellemző, és a többségük úgy látja, a felhasznált összeget határidőre vissza tudja majd fizetni. Aki ily módon fizet, jellemzően 74 ezer forintnyi összeget használ a hitelkeretéből, amely jelentősen több mint a tavalyi közel 50 ezer forint.

A karácsonyfára átlagosan 4-8 ezer forintot költöttek el a magyarok.

Eltérőek a szokások atekintetben is, hogy ki melyik részét díszíti fel a lakásnak. Minden második ember díszbe öltözteti a nappalit és a bejárati ajtót, de népszerű az ablakok és az nappali-étkező dekorálása is, írja az Otthontérkép. A legtöbben a karácsony színének a pirost nevezték meg de sokan szeretik az aranyat és a zöldet is.

Kiderült az is, hogy a megkérdezettek 58 százaléka az ajándékozáskor azt a stratégiát követi, hogy több apró dolgot vásárol a szeretteinek, barátainak, 42 százalék viszont inkább egy nagyobb meglepetéssel készül. December 24-e a jellemzően (89 százalék) szűk családi körben telik, csaknem 4 százalék azonban egyedül ünnepel.