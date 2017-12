Jéghegyvadászok zsákmányából kerül a víz a luxusvodkába

Nem kell sokáig példákat keresgélni arra, milyen – közvetett vagy közvetlen – veszélyt jelentenek a jéghegyek az emberre illetve az épített környezetre nézve. A Titanic nevű, elsüllyeszthetetlennek gondolt óceánjáró tragédiájában is egy – nem is különösebben nagy – jéghegy játszotta a főszerepet. De az Origo is írt arról, milyen következményekkel jár, hogy Grönlandról mind gyakrabban indulnak meg egyre nagyobb, gleccserekből levált jéghegyek az Egyenlítő felé. A jéghegyek ugyanakkor óriási hasznot is hozhatnak, például az egyik kanadai italgyártónak. Amely vodkájához a jéghegyekből nyert, kristálytiszta vizet használ.