Új elnök a K&H Bank Felügyelőbizottságában

Singlovics Béla elnök megbízatása 2017. december 31-én lejár a K&H Bank Felügyelőbizottságában. A KBC Bank Terták Elemért jelölte a Bank Felügyelőbizottságába tagnak és elnöknek, mely jelölést az Magyar Nemzeti Bank engedélyezte, és Terták Elemér 2018. január 1-jei hatállyal elfogadja.

Luc Popelier, a KBC Bank Nemzetközi piacok divízió vezérigazgatója a kinevezés kapcsán elmondta, hogy ezúton is szeretném megköszönni Singlovics úr több éves sikeres, vezetői munkáját a K&H Bank igazgatóságának majd Felügyelőbizottságának élén.

Hozzátette, hogy Singlovics Béla magas színvonalon, és elkötelezetten dolgozott a K&H stabil és prudens működéséért, dinamikus növekedéséért.

Tapasztalata, látásmódja és tanácsai nagyban hozzájárultak a K&H Bank sikereihez. Terták úrban egy másik olyan elnököt üdvözölnek, aki hasonlóan kiemelkedő elismertségnek örvend, és rendkívüli karrierrel rendelkezik a magyar és európai pénzügyi szektorban. Végezetül sikeres munkát kívánt Terták Elemérnek új pozíciójában.

Singlovics Béla, meghatározó alakja a hazai bankrendszer történetének, munkásságával elősegítette a magyar bankszektor fejlődését, privatizációját. Ennek elismeréseként a Magyar Bankszövetség Aranykaptár életmű díjjal tüntette ki 2015-ben. Dolgozott korábban a Postabank és Takarékpénztár vezérigazgatójaként, vezérigazgató-helyettesként az Exim Banknál, a Budapest Bank vezérigazgatójaként, valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank ügyvezető igazgatójaként. 2004-ben kérte fel vezérigazgatói tanácsadónak a K&H Bank, ahol 2005-ben az igazgatóság elnöke lett, majd 2014-től a Bank Felügyelőbizottságának elnöke volt.

Terták Elemér kiváló szakmai hírnévnek örvend, és széleskörű tapasztalattal rendelkezik a magyar és nemzetközi pénzügyi szektorban. Több mint 20 éve különböző vezetői pozíciókat tölt be pénzintézeteknél, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségének a tagja. 2016 és 2005 között főtanácsadóként és igazgatóként dolgozott az Európai Bizottságban, Brüsszelben. Dr. Terták Elemér korábban volt pénzügyminiszteri közigazgatási államtitkár és helyettes-államtitkár is. 2016. júniusától a svájci Global Legal Identifyer Board külső igazgatósági tagja is.