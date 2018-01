A tavalyinál jobb kilátásokkal kezdi az évet a magyar gazdaság

A tavalyinál jobb helyzetben, kedvezőbb növekedési kilátásokkal kezdi az idei évet a magyar gazdaság a nemzetgazdasági miniszter szerint, Varga Mihály az előzetes adatok alapján arra számít, hogy 2017-ben a gazdaság éves növekedési üteme 4,1 százalékos volt, idén pedig 4,3 százalékos lehet.

A miniszter a tavalyi növekedés egyik legfontosabb hajtóerejének a beruházások több mint 20 százalékos bővülését nevezte, ebben jelentős szerepe volt a lakásépítési programnak, amelyet 2015 végén fogadott el a kormány - mondta. Eddig 63 500 igénylést fogadtak be a pénzintézetek, és 177 milliárd forintot helyeztek ki a lakásépítési program keretében - emelte ki.

Varga Mihály felidézte, hogy a fogyasztás több mint 5 százalékkal nőtt tavaly. A nemzetgazdasági miniszter arra számít, hogy ez a növekedési ütem 2018-ban is megmarad.

Az infláció mértéke 3 százalék körül alakul idén, továbbra is mérsékelt lesz az árdrágulás üteme - hangsúlyozta. A miniszter kiemelte azt is, hogy

a gazdasági növekedéshez a turizmus is jelentős mértékben hozzájárult tavaly.

Az államadósság tavaly is csökkent

Varga Mihály elmondta, hogy az államadósság mértéke tavaly is csökkent. Míg 2016 végén az uniós módszertan szerint 76 százalék volt az államadósság aránya, 2017 végén az előzetes adatok szerint 74,5 százalék - ismertette. Kitért arra is, hogy az államháztartási hiány mértéke várhatóan 2 százalék körül alakul a 2017-re tervezett 2,4 százalék helyett.

A miniszter hangsúlyozta, hogy 2018-ban nem változtatnak a pénzügyi politikán, a választási év ellenére sem.

Idén tovább nőnek a bérek és csökkennek az adók

A nemzetgazdasági tárca vezetője kiemelte, hogy több mint 4,4 millió embernek van munkája Magyarországon, míg 2010-ben 3,7 millió ember dolgozott. Folytatják a hatéves bérmegállapodás keretében megkezdett lépéseket, idén tovább nőnek a bérek és csökkennek az adók - közölte. Emlékeztetett arra, hogy Európa legalacsonyabb társasági adóját vezette be tavaly a magyar kormány, 9 százalékos az adókulcs mértéke.

Tovább csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely 2016-ban 27, 2017-ben 22 százalék volt, idén pedig 19,5 százalék; ezzel összesen 200 milliárd forint marad a vállalkozásoknál ebben az évben - jelezte.

A kisvállalati adó (kiva) 14-ről 13 százalékra csökkent idén január 1-jén, az adónem hatálya alá tartozó 15 ezer vállalkozás ezzel mintegy 2 milliárd forintot takarít meg. A kisadózók tételes adója (kata) esetében a vállalkozások terheit csökkentő könnyítéseket vezettek be - tette hozzá. A miniszter kiemelte azt is, hogy bővülnek a fejlesztési adókedvezmények, az új kedvezményt új termékek, eljárások bevezetésénél lehet igénybe venni, ezzel is szeretnék erősíteni az innovációt a magyar gazdaságban.

Folytatódik a munkahelyvédelmi program, amely bevezetése óta 590 milliárd forint járulékot hagyott a munkaadóknál - jelezte.

5 százalékra csökkent a halhús, a sertéshús és az internetszolgáltatás áfája

Varga Mihály kitért arra, hogy január 1-jén 5 százalékra csökkent az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa a halhús, a sertéshús és az internetszolgáltatás esetében.

A bérek emelkednek idén; a minimálbér a tavalyi 127 500 forintról 138 ezer forintra nőtt, a garantált bérminimum pedig 161 ezerről 180 500 forintra - hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter. Hozzátette, 2017-ben 13 százalék fölött nőttek a bruttó átlagkeresetek, amelyek Varga Mihály várakozása szerint a hatéves bérmegállapodás eredményeképpen a következő években is jelentősen emelkedhetnek.