A Coca-Cola kicsinálhatja az olajipart

Azok a vállalatok, amelyek a hagyományos műanyag helyett új, környezetbarát csomagolásban árusítják termékeiket, egyre nagyobb veszélyt jelentenek az olajipar számára. Eddig a műanyag uralta az üdítőitalok piacát, azonban egyre többen szeretnének más, fenntarthatóbb megoldást választani. Ha a legnagyobb gyártók hátat fordítanak a műanyagnak, akkor nagyon lecsökkenhet az olaj utáni igény.

Az üdítőital-gyártók a műanyag egyik legnagyobb felhasználói, mert a termékeik nagy részét ilyen palackokban tárolják. Az utóbbi időben viszont nemcsak a lakosság, hanem a legnagyobb gyártók és vállalatok is kezdenek egyre környezettudatosabbak lenni, ezért keresik a megoldást, hogy miként válthatnák le a műanyag palackokat.

Az European Bioplastics Association (EBA) szerint a bioműanyag használata - amely cukornádból, fából és kukoricából készül - a következő öt évben 50 százalék nőhet. Az EBA tagja között olyan nagyvállalatok szerepelnek, mint a finn papírgyártó, a Stora Enso, a Mitsubushu Chemical vagy a Cargill, amelyek azért léptek a piacra, hogy kielégítsék az olyan cégek igényeit, mint a Coca-Cola vagy éppen a Lego.

Pieterjan Van Uytvanck, a Wood Mackenzie kutatási csoportjának munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a biovegyszerek és a bioműanyag terjedése jelentősen csökkentheti az olaj iránti keresletet, ahogyan az újrahasznosítás is mérsékelte a klasszikus műanyag iránti igényt.

Az olajvállalatok etilént is előállítanak, valamint a műanyag több más összetevőjéért is felelősek. Az elektromos autók térhódítása következtében ismét ezt a területet szerették volna megerősíteni, de itt is azzal szembesültek, hogy a világ ma már sokkal környezettudatosabb, mint akár néhány éve.

Korábban megírtuk, hogy a műanyag palackok valósággal elborítják az egész bolygót, szennyezik az ivóvizeket, tengereket és óceánokat, valamint már az emberi táplálékban is kimutatták a műanyag jelenlétét. A halak például a mikroszkopikus méretű műanyagdarabkákat lenyelve kerülnek az emberek tányérjára, akik ezután szintén elfogyasztják a káros anyagot.

A világon percenként egymillió plasztik palackot vesznek, és ez a szám 2020-ra, az előzetes becslések szerint 20 százalékkal fog nőni. Az Ellen Macarthur alapítvány arra hívta fel a figyelmet, hogy 2050-re az óceánokban több műanyag lesz, mint hal.

A Coca-Cola is fontos szereplője ennek a folyamatnak, mivel ő a világ egyik vezető üdítőgyártója, és emiatt éppen a Cola az a cég, amely igazi változást hozhat. A Greenpeace szerint a gyártó évente nagyjából 100 milliárd palackot ad el a vásárlóknak.

A változáshoz idő kell, jelenleg a bioműanyag Európában mindössze az 1 százalékát teszi ki a teljes piacnak. A legtöbb tanulmány azt jósolja, hogy ez a változás nem lesz gyors, hiszen várhatóan az elkövetkező években is nőni fog még a műanyag palackok száma, ennek köszönhetően pedig még egy ideig biztosan lesz igény az olaj iránt.

Bloomberg Intelligence számításai alapján 160 000 műanyagpalack előállításához egy tonna etilénre van szükség, amihez nagyjából 8,5 hordó olajat hasznának fel. Éppen emiatt fókuszálnak egyre inkább az olajvállalatok a petrolkémiai iparra.

Az IEA elemzője Tae-Yoon Kim is azon a véleményen van, hogy a petrolkémiai ipar a jövőben is komoly befolyással lehet az olaj árának alakulására. Több jelentős vállalat, mint a Saudi Arabian Oil, az Exxon, a Shell és a Total is folyamatosan bővíti a műanyagokkal foglalkozó részlegét, miközben évenként akár 4 százalékkal is bővülhet a petrolkémiai piac.

Az új technológiák ugyanakkor képesek felvenni a versenyt az olajjal és a műanyaggal. A Stora Ensonál bíznak abban, hogy a közeljövőben a legnagyobb gyártók is átállnak a biomegoldásokra, rövid időn belül pedig az előállítása és annak költsége is a töredékére csökkenhet.

A Coca-Cola szóvivője szerint szélesebb körben is terjeszteni kellene az új technológiákat, és a viszonteladóknak, illetve a gyártóknak is egyaránt szorgalmazniuk kellene a környezetbarát megoldásokat.