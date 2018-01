Megnyitja kapuit az Egyesült Államok legnagyobb legális marihuána piaca Kaliforniában, az állam pedig milliárdos adóbevételre számít éves szinten. A törvényt tavaly fogadták el, azonban a törvényhozóknak szüksége volt egy kis időre, amíg pontosan meghatározták, hogy milyen keretek között történhet az árusítás.

Kaliforniában már két évtizede legális az orvosi marihuána, azonban a helyieknek csak most nyílik először lehetőség arra, hogy orvosi engedély nélkül is beszerezzék az élvezeti cikket. Eddig nagyjából kétmilliárd dollár értékben adtak el orvosi marihuánát évente, de a legtöbben arra számítanak, hogy ez a sokszorosára nőhet, főleg azért, mert a fogyasztók a fekete piac helyett legálisan is hozzájuthatnak.

A Business Insider szerint a legális marihuána piaca az Egyesült Államokban 2017-ben 10 milliárd dolláros bevételt hozott. Az egész ipar robbanásszerűen növekszik, hiszen ez a szám 2016-hoz képest 33 százalékos ugrást jelent.

Tom Adams, az Arcview Market Research munkatársa arról beszélt, hogy mindez eltörpül majd amellett, ami 2018-ban várható a piactól, hiszen idén már Kalifornia és Nevada is legálisan értékesítheti a marihuánát.

Az Arcview elemzése szerint a teljes piac további 28 százalékkal nő majd és értéke 2021-re meghaladhatja a 24 milliárd dollárt.

Jelenleg hét államban legális a marihuána a nagykorúak számára, de valószínű, hogy a következő években az államok többsége engedélyezni fogja. Az amerikaiak nagy része, 64 százalékuk, támogatja a kannabisz legalizálását.

Kaliforniában körülbelül 1000 helyen árusíthattak eddig orvosi kannabiszt, azonban a kereskedőknek meg kell majd pályázniuk az új állami engedélyt, amely lehetővé teszi az orvosi mellett a szabadidős kábítószer értékesítését is.

Az LA Times elemzésében kitér arra, hogy elfogadták ugyan a legalizálásról szóló törvényt, viszont a jogszabály már a megyékre és a városokra bízza, hogy engedélyezik-e területükön az ott élőknek a kábítószer vásárlását. A viszonteladóknak állami hozzájárulást kell szerezniük, de mielőtt pályáznának egy ilyen engedélyre, ahhoz előtte a helyi városvezetésnek is rá kell még bólintania.

vagyis jelenleg a kaliforniai városoknak és megyéknek jogukban áll megtiltani a nem orvosilag előírt marihuána árusítását.

Los Angeles már december 6-án engedélyezte a viszonteladóknak az értékesítést és ezzel csatlakoztak olyan nagyvárosokhoz, mint Oakland, San Francisco, San Diego és San Jose. De van több olyan település is, ahol nem fogadták el az új szabályozást. Ide tartozik Anaheim, Pasadena, Bakersfield, valamint Fresno is.

Alexa Halloran, a Harris Bricken jogásza nemrég tanulmányt készített arról, hogy a 482 kaliforniai városból feltételezhetően mennyi engedélyezi majd a szabadidős marihuána árusítását. Kiderült, hogy több mint 300 olyan település van Kaliforniában, ahol a törvény elfogadása ellenére sem teszik legálissá a szabadidős kannabisz árusítását.

Kalifornia állam azonban ennek ellenére is hatalmas adóbevételekre számíthat. Minden eladott kannabiszt tartalmazó terméket ugyanis minimum 15 százalékos adóval sújtanak, de a készítmények maximális adója elérheti a 45 százalékot is.

A tervek szerint évente több mint 1 milliárd dolláros adóbevételre számítanak a marihuána értékesítés után.

Ahhoz, hogy ez tényleg megvalósuljon legalább 7 milliárd dolláros forgalom szükséges. Ez reális célnak tűnik, hiszen már a boltok nyitása előtt is hosszú sorokban várták a vevők, hogy megvehessék életük első legális marihuána készítményét.

Az egyik bolt vezetője arról beszélt, hogy nagyjából 30 százalékos bevétel növekedésre számít, majd körbenézett a szobába és a számot 50-60 százalékra javította.