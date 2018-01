Itt az új divat, kezeletlen forrásvíz hódít a Szilícium-völgyben

Az emberi hülyeségnek nem lehet határt szabni, de próbálkozni lehet. Ezt az ismert szólást most a Business Insider egyik szakértője is elővette, mikor kiderült, hogy San Franciscóban olyan őrület hódít a biotáplálkozás rajongói között, ami akár veszélyes is lehet. Ennek oka, hogy egyre többen isznak úgynevezett „durva vizet”.

Az Egyesült Államok innovációs központja a Szilícium-völgy. Azonban a környéken lakó üzletemberek, informatikusok és más szakemberek nem csak a tudományos területen igyekeznek a világ előtt járni, hanem máshol is.

Ilyen terület például az italok fogyasztása, amelyek különböző kedvező hatásukkal más-más eredményt érnek el. 2014-ben a golyóálló kávé hódított a Szilícium-völgyben, amely állítólag tisztességesen felpörgette az elmét és jókora energialöketet adott.

A golyóálló kávé úgy készül, hogy a lefőzött kávéhoz jó minőségű, 1-2 evőkanálnyi vajat és kókuszolajt adunk.

2016-ban indult hódító útjára – szintén Kaliforniából – a tonikos kávé, amelyről bővebben itt írtunk.

Azonban a Business Insider felfedte, hogy jelenleg mi az igazán menő, a lehető legautentikusabb és környezettudatos, maximálisan bioital a Szilícium-völgyben:

a kezeletlen forrásvíz.

A lap szerint ugyanis San Franciscóban óriási a kereslet a kezeletlen és szűretlen víz iránt. Akkora az őrület, hogy nem tudják a boltok tartani a lépést a vásárlókkal, akik minden gond nélkül kifizetnek 61 dollárt 2,5 gallon vízért.

Ez azt jelenti, hogy 9,5 liter vízért fizetnek 16 100 forintot.

Eredetileg nem volt ennyire drága a víz (csak 37 dollár), de az áremelés elkerülhetetlenné vált a készlethiány miatt. A lap azt is írja, hogy ebben benne van az üvegtároló edény ára is, így aki visszaviszi az edényt, annak mindössze 15 dollárt kell fizetnie.

Bár a fanatikusok úgy vélik, hogy ez egészséges, azonban a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ennek is megvannak a maga kockázatai. A szakértők szerint nincs semmilyen bizonyíték arra, hogy a kezeletlen víz egészséges lenne, sőt!

A Business Insider által megkérdezett szakértő szerint könnyen meg lehet betegedni az ilyen víztől, mivel olyan baktériumokat és fertőzéseket tartalmazhat, amelyek ártalmasak lehetnek az egészségre.

Az emberi hülyeséget nem lehet megállítani, de próbálkozni érdemes.

Az egyik ilyen vizet forgalmazó oldal például büszkén kampányol azzal, hogy az ő vizük képes bezöldülni, ha sokáig hagyják állni, míg erre a kezelt, „nem természetes” vizek nem képesek.

A „durva víz” mánia olyannyira a elszabadult, hogy a Zero Mass Water vállalat most kapott 24 millió dolláros tőkeemelést, pedig nem is palackoz vizet, csupán egy eszközt árul, amely a légkörből képes vizet előállítani.