Van néhány olyan kifejezés, amelyek szinte garantálják, hogy a könyv címébe helyezve, sikerre viszik az adott munkát – legalábbis erre a következtetésre jutottak a BBC-nél. Azt vizsgálták, melyek a legerősebb hívószavak az önfejlesztő, anyagi függetlenséget ígérő, illetve nem tudományos igénnyel íródott üzleti témájú könyvek piacán. Bármilyen módszertan is szolgáljon az elemzés eszközéül, az biztosnak látszik, jól megválasztott címmel, félig adott a siker – a személyes és üzleti sikerességről szóló könyveknél.

Vannak olyan kifejezések, amelyek legalább három évtizede tartják magukat a legerősebb hívószavak listáján, és vannak, amelyek a 2000-es évektől kezdve fokozatosan kikopnak a mezőnyből. Az is látható, hogy a startupok korszakának beköszöntével, egyre több könyv a technológia és az újszerű megoldások iránt érdeklődő vállalkozókat veszi célba, és nem a már működő vállalatok közép- vagy felső vezetőit.

„Turbózd fel a produktivitásodat!”

Az önfejlesztő és -segítő, valamint a személyes és üzleti értelemben tekintett anyagi sikerről szóló könyvek piaca óriási, és egyre növekvő tendenciát mutat. Az Egyesült Államokban évente mintegy 11 ezer üzleti témájú könyv jelenik meg, melynek egyre nagyobb hányadát teszik ki az ilyen jellegű művek. A piac teljesítménye óriási,

az önfejlesztő témájú könyvek és hangoskönyvek forgalma minden évben 1,5 milliárd dollár, azaz 400 milliárd forint körül mozog.

A BBC-nél 750 darab, üzleti jellegű címmel kiadott művet válogattak ki több toplistáról. A New York Times, a Financial Times és más orgánumok összesített listáiról kigyűjtött könyvcímek mellé, más fórumokon díjazott darabok is felkerültek, mind 1990 utáni első kiadással.

Nem meglepő módon, a tíz leggyakrabban előforduló kifejezés jelenléte trendszerűen kimutatható a könyvek címeiben és alcímeiben.

A tízes toplista:

üzlet világ élet új pénz kalauz munka vezetés (szervezeti-irányítási értelemben) siker erő, energia

Az elemzésben azt is megnézték, hogyan alakult a leginkább népszerű hívószavak gyakorisága a 2000-es évek után. A „pénz” és a „világ” kifejezések megőrizték népszerűségüket, azonban melléjük a „jövő”, valamint a „vállalkozó” szavak kerültek fel.

Kiderült az is, milyen, korábban gyakori, üzleties kifejezéseket kezdtek kerülni a címadás során a sikerreceptek megalkotói. A „stratégia”, „menedzsment”, „piac” mind ritkábban fordulnak elő az elmúlt egy-két évtized termésében, és háttérbe szorult a „vezetés” is.

Vállalkozói fordulat

A 2010 után megjelent könyveknél – az elemzés összeállítói szerint – markáns irányváltás figyelhető meg a címadásokban. Ezeknek a könyveknek a szerzői a manapság startupoknak hívott vállalkozókat igyekeznek megszólítani. Figyelemreméltó, hogy míg 2010 után a „startup” kifejezés rendszeresen szerepel könyvcímekben, addig 2000 előtt azt egyáltalán nem használták, és az elemzett mintában a „kisvállalkozás" is csak két alkalommal tűnt fel.

Bármilyen címválasztási stratégiával is próbálják megszólítani célcsoportjukat e könyvek szerzői, nincs könnyű dolgok. A szektor adatai rámutatnak, hogy bár a könyvkiadás továbbra is jól megy az USA-ban, az értékesítés legjobb esetben is csak stagnál.

2007-től 2015-ig 37 százalékkal esett vissza a könyvértékesítés mennyisége, függetlenül attól, hogy a kiadók továbbra is öntik az olvasnivalót a boltokba. A 2013-as adatok szerint, az Egyesült Államokban mindössze 256 millió példányt adtak el nyomtatott könyvekből.

Ez azt jelenti, hogy a nem fikciós könyvek esetében az átlagos évenkénti eladási példányszám 250-re esett vissza, a könyv teljes életciklusára vetítve pedig 2000 példányra. Az új könyvekből származó bevételek átlagosan az 50 ezer és a 150 ezer dollár (kb. 13 millió és 36 millió forint) közötti sávba estek vissza, ami sok esetben a bevezetés és a marketingkampány költségeit sem fedezi.