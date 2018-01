Az alvilág újabb pénz után néz

2018 első hetében kiderült, hogy egy eddig sokak számára ismeretlen kínai cég hogyan kerekedett a Google fölé. Megmutattuk, hogy melyik az a város, ahol kizárólag elektromos buszok közlekednek. Az eredmény meglepő. Ez az idei év első gazdasági összefoglalója.

A UC Browser még a Google-t is lenyomja

A Google hatalmas népszerűségnek örvend szerte a világon. Ezt jól példázza, hogy másodpercenként 40 ezer, napi szinten pedig 3,5 milliárd keresés megy át a rendszeren.

A UC Browser ennek ellenére is nagyon népszerű Kínában. A siker titka, hogy az olcsó okostelefonok többségére telepítve van. Emellett ezeken a készülékeken gyorsabban is fut és kevesebb memóriát használ el.

Kitört az elektromos buszok forradalma

A kínai Sencsen városának sikerült megoldani, hogy az utcán kizárólag elektromos buszok közlekedjenek. Jelenleg összesen 16 359 ilyen jármű mozog az utakon, ami több, mint öt amerikai nagyváros teljes buszállománya.

A városban összesen 510 nagyobb töltőállomás található, a buszokat pedig két óra alatt teljesen fel lehet tölteni. A megoldásnak köszönhetően évente 1,35 millió tonnával csökkent Sencsen szén-dioxid-kibocsátása.

Történelmi mélységben a magyar munkanélküliség

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közzétette a magyar munkanélküliségre és foglalkoztatottságra vonatkozó adatokat. Eszerint soha nem volt ilyen kevés munkanélküli Magyarországon.

A KSH adataiból kiderült, hogy a 2017 szeptember–novemberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 30 ezer fővel, 178 ezerre csökkent. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta 3,8 százalékos.

Jól alakulnak a munkaszüneti napok 2018-ban

Nagyon szerencsésen alakulnak a munkaszüneti napok 2018-ban, hiszen összesen 9 hosszú hétvége lesz. Kicsit árnyal a képen, hogy ebből hat alkalommal kell ledolgozni egy áthelyezett pihenőnapot szombaton.

Ez rekordnak számít, hiszen minden munkaszüneti nap egybevonható egy hétvégével. Hasonlóan szerencsés év utoljára 2012-ben volt.

A Coca-Cola a környezetet választja

A Coca-Cola kész átállni a bioműanyagra, ez pedig hatalmas veszteség lenne az olajipar számára. Az elektromos autók elterjedése miatt egy fronton már vesztésre állnak az olajcégek.

Emiatt a petrolkémia területén próbálnak beerősíteni, hiszen a műanyag gyártásához is szükség van olajra. A Coca-Cola azonban kész környezetkímélőbb megoldást választani, ezzel pedig nagy csapást mérnének a teljes olajiparra.

Rengeteg pénzt érnek a kidobott elektronikai tárgyak

Hatalmas értéket képviselnek azok a nyersanyagok – többségében ritka, illetve értékes nemesfémek –, amelyek a leselejtezett elektronikus eszközökkel kerülnek a szemétbe.

Nemzetközi Távközlési Egyesület publikálta jelentés szerint 2016-ban mintegy 45 millió tonnányi e-hulladék keletkezett világszerte. A kidobott elektronikus eszközökkel csak aranyból 500 tonna landolt a szeméttelepeken.

Idén tovább fogynak a bankfiókok Magyarországon

Nyáron több személyes ügyintézési helyszínnek is búcsút mondhattak a CIB ügyfelei. A bank ezt követően ősszel is becsukott további három fiókot. Úgy tűnik, hogy ez a folyamat 2018-ban is folytatódik.

A tavalyi harmadik negyedévben a jegybanki adatok szerint a három évvel korábbinál mintegy 20 százalékkal kevesebb bankfiók működött. Az ügyfeleket persze nemcsak a bezárások bosszanthatják, hanem például az is, ha a nyitva tartás korlátozott.

A bűnözők is kriptovalutába fektetnek

Sokaig a bitcoinra úgy tekintettek, mint egyfajta biztonságos menekülő útvonalra, ahol a bűnözők elrejthetik a pénzüket. Kiderült azonban, hogy a bitcoin lenyomozható, ezért más megoldások után néztek.

Az új biztos befektetés számukra a monero nevű digitális pénz, amely sokkal biztonságosabb, sőt még szándékosan félrevezető címeket is létrehoz a vásárlóinak. Többek között emiatt ugrott hatalmasat a valuta értéke.

Történelmi áfa-bevezetés két olajállamban

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek idén január 1-től bevezették az általános forgalmi adót, azaz az áfát. Mostantól a benzin és dízel, élelmiszer, ruházat, energiaszámlák és hotelszolgáltatások igénybe vétele után is kell fizetni áfát.

Ugyanakkor számos szolgáltatás adómentes, vagy nulla százalékos adókulccsal adózik továbbra is, úgy mint az egészségügyi és a pénzügyekhez kapcsolódó szolgáltatások, vagy a tömegközlekedés. A szaúdiak mellett az Emírségek is 5 százalékos áfa-kulcs bevezetése mellett döntött.

A csökkenő adók éve lesz 2018

Összesen mintegy 260-280 milliárd forinttal csökkennek a vállalkozások és a lakosság adóterhei 2018-ban. Csökken többek között az éttermi szolgáltatások áfája , ez jövőre 5 százalékos lesz.

Fontos még, hogy az internet áfája 18 százalékról, 2018-ban 5 százalékra mérséklődik és emiatt mintegy 22 milliárd forint marad a magyar családoknál.

Béremelés a felsőoktatásban

Bruttó 2 forinttal emelkedett a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi ára. Örülhetnek a felsőoktatási dolgozók, hiszen januártól újabb öt százalékkal emelkedik a fizetésük.

Az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott oktatók, kutatók és tanárok garantált illetményére vonatkozik a változás. Jó hír az is, hogy a KSH jelentése szerint Novemberben is nőttek az ipari termelői árak, összességében 4,5 százalékkal.