Az Aldi ledobta a bérbombát

Az elmúlt időszakban több nagyáruház is döntött az idei béremelésekről. Eddig is a diszkontok álltak a lista élén, most azonban az Aldi még egy lapáttal rátett az eddigi számokra. A kereskedelemben egyre nagyobb a munkaerőhiány, ez lehetett az egyik oka a cég döntésének.