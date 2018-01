A bortermelők és a borkedvelők is örömmel mondtak búcsút 2017-nek. Az Origo is megírta, hogy a tavalyi év évtizedek távlatában nézve is katasztrofálisnak bizonyult a globális bortermelés számára, elsősorban az értékes szőlőtermést pusztító természeti csapások miatt. Az idei év azonban új, kedvező fordulatokat hozhat a bor világában.