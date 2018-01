Geszti eltünteti Schobert Norbi nevét

Alaposan megváltozik februártól az Update márkanév, Schobert Norbi neve ugyanis eltűnik a csomagolásokról. A Bors úgy tudja, a fitneszguru a háttérből irányít majd.

A Bors kifaggatta Schobert Norbit, miért kerül le a fotója és a neve a saját gyártású termékeiről.

Egy éve már közösen dolgozunk Geszti Péterrel, és február 1-jétől teljesen megújul az egész Update márka. Rengeteg munkánk volt ebben, és minden szempontból nagy változás lesz, hiszen a termékek csomagolása, a márka arculata és a neve is megváltozik. A Norbi név eltűnik majd és csak Update marad – mondta a fitneszguru.

Egyszerű magyarázata van annak, miért döntött így Schobert Norbi.

Annak idején, amikor 15 éve kitaláltam az egészet, akkor még szükség volt hozzá a nevemre, hogy tudjam futtatni. Azóta az Update már önállóan, nélkülem is megél, és már nem is akarok ennyit szerepelni, szeretnék egy kicsit a háttérbe húzódni. Petiről tudni kell, hogy csak olyan munkákat vállal el, amikben hisz, ami erősíti a presztízsét és aminek biztos a sikerében. Soha nem vallott kudarcot, és számára nem a pénz az elsődleges, hanem a kreativitás, a siker, és az, hogy hasznos dolgot csináljon – meséli Norbi, majd hozzáteszi, hogy egy új reklámfilmet is forgattak, amiben összesen 30 helyszínen több mint 200 ember szerepelt.

Geszti Péter már nem volt ennyire bőbeszédű az ügyben. Mindössze annyit mondott a Borsnak, hogy a februári átváltozás után szeretne nyilatkozni.