A web sokkal mélyebb és sötétebb, mint ahogyan azt a hétköznapi felhasználó gondolja. A legtöbben csak hírek olvasására és a közösségi média böngészésére használják, de ez csak egy vékony szelete a netnek. Azonban minél mélyebbre ásunk, annál durvább dolgokra bukkanunk, amelynek egy része illegális. A drogrendelés csak a jéghegy csúcsa. Néhányan bérgyilkos szolgáltatást kínálnak, virágzik az embercsempészet, a szervkereskedelem, sőt a pletykák szerint az úgynevezett „red roomokban” a néző kérésére, élő adásban bármit megtesznek. Valóban az interneten rendezik a modern gladiátorharcokat, a nyilvánosság elől titkolva? Utánajárunk, hogy mi igaz ezekből a történetekből és az interneten keringő pletykákból.

Az internet sötét oldala

A dark web, az internet egy eldugott szeglete, ahol a kíváncsiskodók rengeteg olyan tartalommal találkozhatnak, amit a hagyományos interneten azonnal letörölnének, vagy, mivel illegális a dolog, így nem a legbiztonságosabb rákeresni a Google-en.

A legtöbben az úgynevezett surface webet használják. Ez a hagyományos internet, amihez a legtöbb ember hozzáfér a világon. Olyan hétköznapi oldalaknak ad otthont, mint a Google, vagy a Facebook.

Van viszont egy mélyebb szint is, ahova csak különleges programok segítségével lehet bejutni.

A dark webhez való hozzáférést többek között a Tor nevű kereső teszi lehetővé. A Tor többszörösen titkosítja a felhasználó adatait, ezért sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos keresők. Egy hátránya van, hogy hihetetlen lassú.

Különbség a dark web és a deep web között: Az internet mindenki számára szabadon használható és elérhető részét nevezzük felszíni netnek (surface net), a keresőoldalak számára rejtett oldalak összessége pedig a mély web (deep web). Az utóbbi még nem feltétlenül illegális, de ez nem mondható el egy kicsiny részéről, a dark webről.

A deep web tehát minden adat, oldal, szolgáltatás, ami nincs indexelve, ezen weboldalak összessége. Nem érik el olyan keresők, mint a Google, a Bing, vagy a Yahoo!. Ez lehet regisztrációt kívánó fórum, személyes fiók, felhőtárhely, virtuális irodák. A dark web ezzel szemben nem más, mint néhány ezer, bárki által szabadon látogatható weboldal - épp csak azoknak a szervereknek az IP-címe titkos, amelyeken futnak. Rendkívül nehéz kideríteni, hogy az oldalakat kik működtetik, és egyáltalán hol találhatók fizikailag az őket tartalmazó számítógépek.



Ennek a böngészőnek a segítségével egyszerűen elérhető a dark web, ahol a helyi wikipédia szolgáltat linkeket, a különböző oldalak és tartalmak eléréséhez. Mindenki más miatt használja a web sötét oldalát. Van, aki a cenzúrát akarja elkerülni, vagy nagyobb anonimitásra vágyik, de akadnak olyanok is, akik nem a legtisztább szándékkal érkeznek.

Hamar bele lehet botlani olyan tartalmakba, amelyek megbotránkoztatók vagy teljes mértékben illegálisak.

Azt pontosan nem lehet megmondani, hogy mekkora felületről beszélhetünk. Bizonyos becslések szerint a hagyományos weben az összes internetes tartalom mindössze 0.03 százaléka található, a deep weben pedig ennek akár a 400-500-szorosa. Van aki ezzel nem ért egyet. Néhány szakértő úgy gondolja, hogy az arányok igazak lehetnek, csak éppen fordítva.

Mítosz vagy valóság? Belépés az internet mélyére

Régóta köztudott, hogy a Tor és a hasonló programok segítségével el lehet érni az internet egy másik, titkosabb részét, de a rémtörténetek sokáig elkerülték a nyilvánosságot, vagy senki nem vette a fáradtságot, hogy utánajárjon és leírja azokat.

Mi az a Tor? A dark weben való böngészéshez anonimitást biztosító szoftverekre, vagy speciális böngészőre van szükség, ilyen például a Tor. Az ezen zajló forgalom titkosított, az adatok véletlenszerűen kiválasztott számítógépeken keresztül jutnak el a feladótól a címzettig.

A rendszer részét képező számítógépek mindig lehántanak egy-egy réteget a titkosításból, mielőtt továbbítanák az adatokat. Így nem lehet felkutatni az adatok forrását – bár vannak módszerek a védelem kijátszására. A Tor által használt titkosítási algoritmust eddig még nem sikerült feltörnie senkinek sem.

A dark webre szánt URL általában számok és betűk iszonyat sokasága, amelyek .onion domain végződéssel futnak, és ez egyben utalás arra, hogy az oldalakat és a felhasználókat számos „héj", réteg védi. Ebben a rendszerben a folyamatos titkosítások és átirányítások miatt rendkívül lassú a netezés. Szakértők szerint a dark weben lévő oldalak legnagyobb részén cégiratok, telefonszámok, klinikai perek, szabadalmak, szivárogtatásra váró adatok találhatók (WikiLeaks).





Néhány éve azonban egy érdekes történet jelent meg a creepypasta oldalon, ahol a felhasználók megoszthatják valós vagy fiktív horrortörténeteiket, a tagok pedig szavazhatnak arról, hogyan tetszett a sztori. Az „A Warning to Those Thinking About Accessing the Shadow Web” címen megjelent történet hamar nagyon népszerű lett.

A történet írója arról mesél, hogy még egyetemista éveiben, a munkahelyén nyújtottak át neki egy névjegykártya méretű papírt, ahol leírták, hogy pontosan hogyan érhető el a „Shadow Web”. Ő követte az utasításokat, és elmondása szerint élete legborzalmasabb élményében volt része.

Többek között mesélt egy chatszobáról is, ahol emberek pénzt fizettek azért, hogy élő adásban a "műsorvezető" minden kérésüket teljesítse egy fogvatartott emberen. Ez a tematika régóta foglalkoztatja a médiát és a filmipart. A Motel című filmek is nagyjából erre épülnek, ez pedig gyakorlatilag az internetes változata annak. Gazdag emberek fizetnek a minél brutálisabb műsorért.

A shadow web a városi legenda szerint az a hely, amihez csak a dark weben keresztül lehet hozzáférni, különleges beállításokkal, és ez egy még titkosabb és még eldugottabb része az internetnek, ahol az igazán durva dolgok történnek.

A történet megjelenése után gombaszámra bukkantak fel az olyan honlapok a Tor hálózatában, amelyek egy link letöltése után, vagy bizonyos összeg kifizetését követően belépést ígértek a felhasználónak az úgynevezett shadow webre, de az összesről kiderült, hogy átverés.

A shadow web létezését semmi sem bizonyítja, csupán néhány történet és pár reddit felhasználó, aki váltig állítja, hogy látták. Ugyanakkor a dark web valóban létezik, de a szakértők szerint nagyon aktív és céltudatos keresésre van szükség ahhoz, hogy valaki a horrortörténetekben leírt tartalmakra bukkanjon ott, már ha egyáltalán léteznek.

Red Room: gyilkos szobák!

A creepypasta által tehát megszületett a red room, azaz a piros szoba legendája. Hogy miért éppen ez a neve, az több forrásra is visszavezethető. Egy korábban kiadott japán horrorfilmben például vörösre festett szobában követték el a gyilkosságokat.

Ennél talán jobban megállja a helyét a feltevés, miszerint a nevet a Ragyogás című filmből vették át. A Red Room - kiejtve Redrum - amit ha visszafele olvasunk a murder szót kapjuk meg, ami angolul gyilkosságot jelenti.

Az ilyesfajta chatszobákra egyelőre semmilyen bizonyítékot nem találtak, de van rá kereslet. Arról, hogy mennyi embert érdekelne egy ilyen dolog csak találgatni lehet, de egy 2014-es kutatás megállapította, hogy az emberek többségét érdeklik az undorító, brutális és a véres tartalmak.

A vizsgálatban 120 embernek mutattak különböző gusztustalan videót, többek között gyilkosságokról és véres jelenetekről. A kísérletet Bridget Rubenking, a University of Central Florida munkatársa és Annie Lang, a Indiana University munkatársa felügyelte.

Megállapították, hogy bár a videók az alanyokban mély undort váltottak ki, ennek ellenére sem tudták levenni a szemüket a vetített tartalomról. Kezdetekben a képsorok védekezésre késztették a résztvevőket, akik izzadtak, megemelkedett a pulzusuk és kitágult a pupillájuk.

A valódi érdekesség csak kis idő elteltével volt megfigyelhető. Az alanyok minél tovább nézték a videót, annál nyugodtabbá váltak, sőt egyre inkább odafigyeltek a tartalomra is. Az elemzők azt a következtetést vonták le, hogy bármennyire is taszítónak és helytelennek találták az alanyok a képsorokat, a szemüket nem tudták levenni róla.

A red room létezésének viszont van egy mindennél nagyobb akadálya, aminek semmi köze ahhoz, hogy illegális. A Tor által biztosított kapcsolat sebessége nagyon lassú a többszörös titkosítás miatt, ezért teljesen alkalmatlan élő videók streamelésére, a red room működésének pedig ez a legfontosabb elve.

Néhány reddit felhasználó szerint valóban léteznek ilyen chatszobák, viszont azok a hagyományos interneten vannak, de a belépéshez szükséges jelszavakat a dark weben kell megszerezni. Ebben van némi logika, de jobban belegondolva, aki ilyenekben vesz részt az valószínűleg nem az interneten reklámozza a vállalkozását.

A legtöbb ilyen szobáról hamar meg lehet állapítani, hogy csalás, hiszen az összes gyanús jelet hordozza: mindig előre kell fizetni és csak utána lehet hozzáférni a tartalomhoz, gyakran változtatnak helyet az interneten, egy külön programot kell letölteni és telepíteni a működtetéshez.

Gladiátorharcok, emberkereskedelem, bérgyilkosok és emberi kísérletek

Ha a red room nem is létezik, valaminek mégiscsak lennie kell, hiszen sötét webnek hívják, különben mi értelme lenne, merülhet fel a kérdés sokakban. Több oldal is található, ahol például magukat bérgyilkosnak nevező személyek hirdetik szolgáltatásukat.

Eddig kivétel nélkül az összes ilyen oldalról kiderült, hogy jövedelmező átverés az egész. Az All Thing Vice megpróbálta lebuktatni az egyik ilyen honlapot, ahol különböző árkategóriákban lehetett gyilkosságokat megrendelni. Az embereket külön csoportokba osztották – politikusok, rendőrök, hírességek – és minél fontosabbnak számított valaki, annál drágább volt a szolgáltatás.

A szolgáltatásért cserében, a „bérgyilkos” természetesen előre kéri a pénz egy részét, vagyis 2000 eurót, amiért elmondása szerint útlevelet és a szükséges felszereléseket veszik meg. A teljes ár lehet 20 000 dollár, de akár 150 000 is, attól függ, hogy mennyire ismert személyt kell eltenni láb alól. Természetesen az egész csalás e köré épül. Senki nem fog elmenni a rendőrségre azzal, hogy átverte egy bérgyilkos.

A bérgyilkosság mellett az embercsempészet és az emberi kísérletek is népszerű elképzelésnek számítanak a közösségi fórumokon. A Human Experiment nevű oldal, sokak szerint jó példa a red roomok létezésére, de a weblapról többször is bebizonyították, hogy átverés az egész és valójában semmilyen emberi kísérletet nem közvetítenek élőben.

Az emberkereskedelemről már nehezebb állítani, hogy nem létezik, de szakértők szerint az ilyen próbálkozások többsége inkább a hagyományos interneten zajlik, ahol bizonyíthatóan működnek és buktak már le korábban is ezzel foglalkozó csoportok.

A Huffington Post szerint a közösségi médián a Craiglist nevű oldalon a leggyakoribbak az illegális üzelmek. Ez az egyébként teljesen legálisan működő oldal felel a szexuális rabszolgák eladásának 70 százalékáért. Az FBI szerint jelenleg ez a leggyorsabban növekvő üzlet a bűnözők között.

A dark web sokak fantáziáját mozgatta meg. Vannak olyan elképzelések is, amik szerint profi gladiátorok halálos párbajokat vívnak élőben az interneten, amit csak a legtehetősebbek, nagy pénzekért cserébe nézhetnek meg. Ezzel ugyanazok a gondok adódnak, mint a red roommal, ezért elég valótlannak tűnik a létezésük.

A való életben azonban tényleg akadnak példák hasonlóra. A Los Zetas nevű mexikói maffia - akik jelenleg a legnagyobbnak számítanak az országban - például használ ilyen módszereket. A San Bernardói mészárlásban 200 embert öltek meg a Zetas tagjai. Az erősebb férfiakat arra kényszerítették, hogy kűzdjenek meg egymással, a győztest pedig bevették a soraikba.

A hatóságok szerint digitálisan az egyik legfejlettebb bűnszervezetről van szó, emiatt egyből rájuk terelődne a gyanú, ha ilyesmiket az interneten közvetítenének. A maffia több jelentés szerint is hozzáfér a különböző állami szervezetek legfejlettebb technológiáihoz a hihetetlen mértékű korrupciós befolyásuknak köszönhetően.

Silk Road: a drogok selyemútja évente több milliárd dollárt hozhatott

Az eddig sorra vett dolgokról kiderült, hogy igen csekély a valószínűsége annak, hogy léteznek a dark weben, főleg olyan formában, ahogyan azt az urbánus legendák terjesztik. A drogkereskedelem viszont köszöni szépen, működik és virágzik.

A Silk Road néven ismert dark weboldalt 2014-ben szüntette meg az FBI.

A honlapon bárki rendelhetett drogot akár nagyobb mennyiségben is, cserébe pedig bitcoinnal fizetett. Az oldal három évig működött, a tulajdonosa, Ross Ulbricht jelenleg életfogytig tartó börtönbüntetését tölti.

A weboldal hihetetlenül gyorsan fejlődött. Míg 2011 májusában még csak 340 tétel szerepelt rajta, addig 2013 októberében ez a szám elérte a 13 500-at. Azóta sokan próbálkoztak több-kevesebb sikerrel az online drogok piacán, néhányan csak pár óráig húzták, más még mindig aktív.

A London School of Economics (LSE) a négy legnagyobb oldalt vizsgálta meg gazdasági szempontok alapján - név szerint az Agora, a Silk Road 2.0, Nucleus és az Evolution - 2013 és 2016 között. A kutatás kimutatta, hogy

ezeken az oldalakon összesen 1,5 milliárd tranzakció történt az említett időszakban.

Ehhez még hozzávehetjük a 2017-ben a hatóságok által leállított Hansa és Alphabay oldalakat. Az utóbbi a valaha volt egyik legnagyobb online drogáruháznak számít. Az Alphabay a csúcson több, mint 250 000 illegális narkotikumot listázott az oldalon. Az amerikai igazságügyi minisztérium adatai alapján, 2015 májusa és 2017 februárja között 450 millió dollárt költöttek a vásárlók drogokra az Alphabay-en.

Az LSE tanulmánya arról ír, hogy sokkal biztonságosabbnak tűnik a vásárlás a felületeken, kevésbé gyakori az átverés és az árusítok többsége jó visszajelzést kap a vevőitől. Megfigyelték, hogy akárcsak a legális boltok közösségi média adatlapján, itt is fontos a pozitív visszajelzés és a pontszám. A dílerek emiatt törekednek a hírnevük megőrzésére.

A sötét web tehát nem annyira titokzatos és félelmetes, mint azt sokan elképzelik.

Az egyik szakértő szerint még a legcsekélyebb mértékben illegális tartalomért is, valakinek nagyon sokáig és nagyon aktívan kellene keresni a különböző linkek között és ha megteszi, akkor tudnia kell, hogy a törvény bünteti, sőt sok esetben maga az igazságszolgáltatás csalja csapdába így a bűnözőket.

Akit pedig csak a kíváncsiság hajt az készüljön fel arra, hogy nem egy kellemes terepről van szó.Olyan hely ez, ahol sok link azt várja, hogy rákattintsanak és vírusokkal, zsarolóvírussal vagy egyéb nem kívánt tartalommal árasztja el azonnal a naív behatoló számítógépét.

Kevésbé ismert tény, hogy a Wikileaks volt az egyik első dark weboldal. A titkosított dokumentumok kiszivárogtatására szakosodott portálra SecureDrop segítségével jutottak el a különböző információk és a iratok.

A SecureDrop pontosan azért jött létre, hogy segítse az informátorok és az újságírók között folytatott kommunikációt és a fájlok megosztását. Első lépésben a forrás elküldi a dokumentumot a vállalat privát SecureDrop szerverére a Tor hálózatán keresztül, ami kódolja a tartalmat.

Ehhez az újságíró úgy tud hozzáférni, hogy belép a saját vagy a cége SecureDrop szerverére és letölti a titkosított dokumentumot. Következő lépésben pendrive segítségével átemeli a tartalmat egy kifejezetten SecureDrop fájlok megtekintésére használt számítógépre. A PC nem rendelkezhet internetkapcsolattal és ezen található a program, aminek segítségével megszüntethető a fájl titkosítása.