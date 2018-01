Kedvezőbb feltételekkel és egyszerűbben igényelhető január 8-tól a „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram" az MFB Pontokon - áll a Magyar Fejlesztési Bank közleményében. Az MFB és a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az ügyfelek igényeinek megfelelően döntött a módosításról, melynek köszönhetően többek között öt millió forintra emelkedett a biztosítéknyújtás értékhatára és már szállítói előleg fizetése mellett is igényelhetik a hitelt az ügyfelek.

Az ügyféligényeket és a piaci környezetet figyelembe vevő változtatásokat vezet be az NGM és az MFB az európai uniós forrású, lakossági energiahatékonysági hitelprogram kapcsán (GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17). A módosítások révén kedvezőbbek lettek a hiteligénylés feltételek, másrészt az igénylés folyamata is jelentősen egyszerűsödött.

Nagyobb összegű kölcsön fedezet nélkül

A 2018 január 8-tól hatályos módosítások eredményeként, természetes személyek esetében 2 millió forintról 5 millió forintra emelkedett a biztosítéknyújtás értékhatára. Ez azt jelenti, hogy az eddigihez képest jóval nagyobb összegű kölcsön érhető el fedezet nyújtása nélkül, valamint az 5 millió forintot el nem érő hitelügyletek esetében a szerződéseket elegendő egyoldalú, tartozáselismerő okiratba foglalni, ami jelentős költségmegtakarítást jelent az ügyfeleknek.

Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára kiemelte: egyértelműen az a cél, hogy minél többen igényelhessék az uniós forrásokat, hiszen a magyar lakásállomány energetikai korszerűsítése nemzetgazdasági jelentőségű kérdés. A hitelprogram feltételeinek módosítása révén még többen pályázhatnak sikerrel, ezt célozza a biztosítási értékhatár emelése és a szállítói előleg bevezetése is – tette hozzá az államtitkár.

Fontos változás az is, hogy a jóváhagyott kölcsönösszeg maximum 50%-ának erejéig bevezetésre került a szállítói előleg igénybevételének lehetősége teljesítési igazolás csatolása nélkül. Emellett kedvezően változik az elfogadható készpénzfizetési számlák összege is: az eddigi 300 ezer forint helyett a kölcsönösszeg maximum 50%-áig, de legfeljebb 1,5 millió forintig nyújtható be és fogadható el készpénzfizetési számla a beruházás elszámolhatóságával kapcsolatban.

Csok-os ingatlanokra is igényelhető

Szintén kedvező változás, hogy

az MFB már olyan ingatlanokat is elfogad a kölcsön biztosítékaként az 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó kölcsönügyletek esetében, melyeknél a megelőző jelzálogjogi ranghelyeken Családi Otthonteremtési Kedvezményből,adó-visszatérítési támogatásból, illetve ezen támogatásokhoz kapcsolódó pénzintézeti kölcsönből és/vagy munkáltatói kölcsönből adódó jelzálogjog szerepel.

Bernáth Tamás, az MFB elnök-vezérigazgatója elmondta, az ügyfélközpontúság elvét szem előtt tartva kiemelt cél a hitelfelvétel folyamatának egyszerűsítése.

Mostantól a magánszemélyként hiteligénylők kevesebb időráfordítással és egyszerűbben tölthetik ki a hitelkérelmi nyomtatványt.

A dokumentum terjedelme ugyanis az eddigi 49 oldalról 13 oldalra csökkent.– emlékeztetett a pénzintézet vezetője.

A hitelügyletben szereplők részére mostantól blokkonként állnak rendelkezésre a különböző nyilatkozatok, melyek kitöltését rövid és egyszerű útmutatók segítik.

A lakossági energiahatékonysági hitelhez a jövőben sem kapcsolódnak egyéb költségek, mint például a kezelési költség vagy az előtörlesztés díja. Az ügyfelek országszerte 642 MFB Ponton igényelhetik a nulla százalékos energiahatékonysági hitelt, illetve előzetes online hitelbírálati kérdőívet is kitölthetnek a www.mfb.hu oldalon.