Az amerikai Gallup alapítvány 2015-ös tanulmánya szerint a munkavállalók majdnem a fele azért mond fel munkahelyén, mert nem elégedett a vezetőséggel. De ha a munkahely és a munka is megfelelő, akkor miért nem oldják fel a főnök-beosztott problémákat, ahelyett, hogy felmondanának?

Az első lépés, hogy tisztázzuk, mit is jelent a „rossz főnök” fogalma. Richard Boston, vezető pszichológus és tanácsadó szerint valóban vannak rossz vezetők, de a legtöbbször inkább a főnök- beosztott viszony a rossz, nem pedig az egyén maga.

A munkavállaló is része a munkahelyi partnerviszonynak, és érdemes empatikusan állnia főnökéhez – foglalta össze Boston a Boss Factor: 10 Lessons in Managing Up for Mutual Gain című könyvében.

Ha te vagy az egyetlen, akinek a főnök folyamatosan beleavatkozik a munkájába, akkor van esély rá, hogy a probléma része vagy, de ha az egyike vagy azoknak, akiknél ez folyamatosan fennáll, akkor a hozzáállás is a probléma része lehet – elemezte Boston.

A MindGym szervezeti pszichológusa Mary-Clare Race, aki vezetői képességek és munkahelyi kapcsolatok fejlesztésével foglalkozik, szintén azt hangsúlyozza, hogy felelősséget kell vállalnia a munkakapcsolatokban. Gyakran előfordul, hogy az olyan negatív viselkedés, mint a gyakori bírálat azért alakul ki, mert a főnök nem kapja meg beosztottjaitól, amit elvár. Talán ha változtatunk saját teljesítményünkön és őszintébb lesz a hozzáállásunk, akkor ez módosítható" – véli a pszichológus.

Érdemes időt szánni a vezető által preferált munkamódszer megismerésére, például ha a főnök türelmetlen, akkor tömörebben kommunikálni. Egy másik lehetőség, ha proaktív módon, elébe megyünk a főnök igényeinek. Boston véleménye szerint a legtöbb főnök úgy véli, ezért az empátia elengedhetetlen eszköz az egészséges munkahelyi légkör kialakításához.