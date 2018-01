Napjainkban már nem lehet úgy megnyitni a legnagyobb gazdasági oldalakat, hogy ne jöjjenek szembe kritpovalutával kapcsolatos hírek. Csak az elmúlt egy napban több vezető hírt is megjelent, amelyek bányák bezárásáról, Warren Buffett jóslatáról, egy kínos amerikai konferenciáról és egy japán lányzenekarról szólnak.

A kriptopénzek feltűnése fenekestül felforgatta a világ gazdaságát. Ebből a szempontból a 2017-es év volt a fordulópont, hiszen a bitcoin és a második legnépszerűbb digitális érme, az éter árfolyama is rengeteget emelkedett.

Míg 2017 január 11-én a bitcoin árfolyama 777 dolláron zárt, addig ez egy évvel később már 14973 dollár volt. Eközben az éter 9,72 dollárról 1255 dollárra ugrott.

Ez azt jelenti, hogy a bitcoin értéke 19-szer, míg az éteré 129-szer nagyobb, mint egy éve.

Ezek őrült számok egy olyan gazdasági környezetben, ahol a banki alapkamatok konvergálnak a nullához, az infláció kicsi, és a hagyományos befektetési eszközök hozamai alacsonyak.

Nem csoda tehát, hogy sokak szerint egyértelműen buborékról van szó, többeknek eszébe jutott már a holland tulipánőrülethez hasonlítani a jelenséget.

Azonban a kritpovaluták piaca még nem pukkant ki, sőt azok egyre népszerűbbek és népszerűbbek.

A Coinmarketcap szerint már

685 milliárd dollárnyi digitális pénz van forgalomban.

A növekvő népszerűség miatt a kriptovalutákkal kapcsolatos hírek száma is megugrott, ami a nagy tradíciókkal rendelkező gazdasági oldalak struktúráját is teljesen felborította. Lehet, hogy pusztán csak az év eleji pangás okozza, de a virtuális fizetőeszközzel kapcsolatos hírek óriási zajt generálnak, és nyilván népszerűek is azok, különben nem folyna még a csapból is a jelenség.

Teljesen normálissá váltak a mindennapi jóslatok, amelyek egyik nap dollárszázezres, sőt milliós értékeket jeleznek előre, míg másnap jön egy szakértő, vagy egy híres bank vezetője, és az összeomlásról beszél.

Tökéletesen szemlélteti a jelenséget az elmúlt négány nap

A napi jós szerepét ezúttal Warren Buffett tölti be, aki a CNBC-nek adott interjújában arról beszél, hogy soha nem fektetne bitcoinba, vagy bármilyen kriptovalutába.

A világ harmadik leggazdagabb embere azt mondta, hogy az egésznek csúnya vége lesz, és ha lenne ötéves eladási opció a kriptovalutákra, akkor azt szívesen megvásárolná.

Eközben a Bloomberg, a Financial Times, a BBC is címlapon hozza, hogy Dél-Korea azt tervezi, hogy betiltja a bitcoin-kereskedelmet, amelynek hatására az árfolyam visszacsúszott 12 800 dollárra.

Nem ez volt az elmúlt napok egyetlen rossz híre, január 10-én este a CNBC közölte a hírt,

hogy Kína a bitcoin bányák felszámolására készül.

Persze ez nem zavarja a világ azon felét, amely épp a kriptopénzek sikerességét próbálja meglovagolni. Ilyen a szebb napokat is megélt Kodak is, amely bejelentette, hogy gépeket készítenek, amivel bitcoint lehet bányászni.

A hír jelentéktelennek tűnhet, de a vállalat részvényei 120 százalékkal megugrottak egy nap alatt.

A gépet mellesleg 3400 dollárért lehet kibérelni két évre, amivel havi 375 dollárnyi bitcoint lehet kitermelni, így két év alatt 5600 dollár hasznot lehet produkálni, ha levonjuk a bérlés díját. A számítás a jelenlegi árfolyamra vonatkozik, de a vállalat kiadja saját kriptovalutáját, a Kodakcoint is.

Persze nem a Kodak az első vállalat, amely meglovagolta a hullámot, például egy kutyás mémből is óriási üzlet lett, de több cég is úgy lendített a részvényei árfolyamán, hogy csak beleírták a nevükbe, hogy blockchain vagy kriptovaluta.

Eközben a Business Insider arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban rendeznek egy bitcoin konferenciát, amelynek részvételi díja 1000 dollár. A dolog szépséghibája, hogy a belépőt nem lehet kifizetni kriptovalutával, mert túl lassúak és drágák a tranzakciók.

Persze a legőrültebb kritpohír Japánból érkezett, a Quartz írta meg, hogy egy lány tini banda tagjai különböző kritpovalutáknak öltözve adnak koncertet. Hogy mi köze van a bejárónő kosztümnek a bitcoinhoz és az éterhez, az rejtély, de a koncertre nem lehet bejutni hagyományos valutával, csakis valamelyik digitális pénzzel.

Első slágerükkel, A Hold, a Virtuális valuták és Én című slágerükkel búcsúzunk: