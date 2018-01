Bemutatjuk az elmúlt két évtized legjobb befektetését!

Egy nemzetközi kutatás érdekes eredményre jutott a napokban, mint kiderült, az utóbbi 150 év legjobb befektetése az ingatlan volt a gazdag országokban. A Bankmonitor megnézte, hogy itthon mire lehetett számítani legrégebben elérhető adatok szerint, és arra jutottak, hogy a győztesek a részvények voltak. Sőt, még az államkötvények is megelőzték az ingatlant. De, ez csak a múlt, a jövőben a sorrend alaposan át fog rendeződni. Meg is mutatjuk, hogy hogyan.

Aki otthonosan mozog a befektetések témakörében, annak biztos beugrik az a tétel, miszerint minél nagyobb kockázatot vállalunk, annál nagyobb hozamot érhetünk el. A szép az egészben, hogy vannak időszakok, amikor ez az alapigazság felborul.

A gazdag országokban az ingatlan volt a nyerő

Többek ez derült ki abból a nemzetközi elemzésből, amelyről részletesen az Origo is írt és amely szerint 1870-2015 között a vizsgált 16 vagyonos országban a legjobb befektetés sorrendben: ingatlan, részvény, kötvény, kincstárjegy.

A nemzetközi kutatócsoport szerint évente az ingatlan átlagosan 7,05%-os reálhozamot hozott, a részvény ettől csak hajszálnyival maradt el, ami 6,89%-ot hozott az infláció felett. A kötvények és a kincstárjegyek ettől jelentősen elmaradtak, a maguk 2,5%-os és 0,98%-os teljesítményükkel az infláció felett.

Persze több ponton is vannak bizonytalanságok az elemzésben, mert ilyen hosszú időszakot még sosem vizsgáltak. Ez alapján mi is elkezdtünk keresgélni a hazai adatok között, viszont magyar adatok ilyen hosszú időtávra nem állnak rendelkezésre, így most a 90-es évek közepétől kezdődő, utóbbi 21 évet vettük alapul.

Azt hangsúlyozni kell, hogy ezek az elérhető maximális hozamok, egy átlagbefektető

ehhez képest csak kevesebbet kaphatott. Egyrészt a befektetéssel összefüggő költségek, másrészt a nyereség adóvonzata miatt. Ráadásul alapvetően nominális hozamokat vizsgáltunk, de az írás

végén bemutatjuk a reálhozamokat is.

Itthon a részvény volt az éllovas, de...

A jó hír az, hogy a magyar adatok szerint kijött az, amit alapvetően vártunk volna, vagyis az, hogy a részvénnyel lehetett a legmagasabb hozamot elérni. A legnagyobb magyar részvényeket tartalmazó BUX-index 1996 vége és 2017 vége között átlagosan 11,3 százalékot emelkedett. Ezért cserébe óriási volt a csapkodás mindkét irányba: például 1997-ben 93 százalékot emelkedett az index, míg 2008-ban 53%-ot esett.

De rögtön ezután jött a meglepetés, hiszen

nálunk nem az ingatlanok kerültek a képzeletbeli dobogó második helyére, hanem a kötvények. Az általunk megnézett MAX-index azoknak a kötvényeknek a teljesítményét adja vissza, melyek hátralévő futamideje hosszabb 1 évnél. Ezekkel a kötvényekkel az utóbbi bő két évtizedben átlagosan 10,2 százalékot lehetett keresni. Mellékesen jegyezzük meg, hogy még azok a kötvények az ingatlanok előtt végeztek, melyek futamideje 3 hónap és 1 év között volt (RMAX- index).

Az MNB által közzétett lakásárindex alapján az ingatlanok 7,5 százalékos átlagos éves hozamot értek el. Hozzátennénk, hogy egyedül itt nem volt elérhető 2017 végi adat, viszont azt tettük fel, hogy az index elérhető második negyedéves értéke változatlan maradt, hiszen ekkor jön ki az elemzők által érzékelt 2017-es 8% körüli áremelkedés.

Nem tűnik ez olyan rossznak, viszont akkor már megváltozik a kép, ha elmondjuk, hogy

az utóbbi 21 évben 5,75% volt az éves átlagos infláció Magyarországon.

Eszerint a lakosság nagyobb része egy olyan hosszú távú befektetésben (ingatlanban) ült az utóbbi két évtizedben, mely az infláció felett 1,75 százalékot hozott. Összességében, ha a kockázatokat is a mérleg serpenyőjébe helyezzük, akkor a kötvények bizonyultak a legjobbnak, hiszen az átlagos hozam a részvénynél 1,1%-kal alacsonyabb, viszont a kockázatossága fényévekkel elmaradt a részvények mögött.

A következő kalkulátor segítségével megtalálhatja a legjobb kockázatmentes befektetést!

Felejtsük el ezeket az eredményeket, mert a jövőben minden megváltozik

Végül, ne feledjük, hogy a múltbeli hozamok csak a múltat mutatják meg, a jövőt nem. Azt sem

tudjuk, hogy mi lesz a legjobb befektetés, ahogy azt sem, hogy pontosan mekkora infláció feletti hozamot fognak elérni.

Ha mégis becslésekbe kellene bocsátkozni, akkor a tankönyvi tételek érvényre jutására tippelnénk. Először is, a részvények hosszabb távon az éllovasok lesznek, de a kilengéseik hasonlóan magasak maradhatnak, mint korábban. Másodszor, a kötvényektől elvárható hozam töredéke az utóbbi 21 évnek. Az alacsony infláció és sokkal kisebb országkockázat miatt nem kell magas hozamokat ígérni.

Harmadrészt, az ingatlanok kezdenek magukhoz térni és minden bizonnyal el tudnak majd mozdulni az utolsó helyről. De azt semmiképpen ne gondoljuk, hogy az elérhető hozamok a jövőben is kétszámjegyűek maradnak, mert ez valószínűtlen.