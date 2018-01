Csökkent a német sörgyárak forgalma

A német sörgyárak 2017-ben 94 millió hektoliter sört értékesítettek, 2 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben – jelentette csütörtökön a söripari szakmai képviseleti szervezet, a Brauer-Bund.

A Brauer-Bund az esős nyári időjárás miatt a németországi sörkertek csökkenő forgalmával indokolta a visszaesést. Az export stagnált.

Az "Inside" német söripari szakmai kiadvány szerint a tíz vezető sörmárkából hétnek csökkent a forgalma, csak a belföldi eladásokat tekintve ugyanakkor nyolcnak.

A Brauer-Bund a forgalom tavalyi csökkenése ellenére is bizakodó. Jörg Lehmann, a szervezet elnöke szerint a következő években nőni fog a sörfőzdék és a gyártott sörfajták száma is. Az idén pedig a Futball VB is minden bizonnyal nagyban hozzájárul majd a sörfogyasztás növekedéséhez. Emelkedik mindemellett az alkoholmentes sörök forgalma is, ami azonban nem szerepel a sörfogyasztási statisztikákban.